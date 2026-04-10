BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

(Jesús Avilés/Infobae México)

Falta menos de un mes para los conciertos de BTS en México, pero la gira ARIRANG ya comenzó y hay adelantos de cómo se verá el escenario en el país el 7, 9 y 10 de mayo.

Ya se sabía que sería un show 360; sin embargo, ahora hay vistas de las enormes pantallas para las cuatro pasarelas, así como de la altura del escenario.

Entre las características se pudo ver una plataforma giratoria, escenario de baja altura para permitir visibilidad y grandes paneles de pantalla con una vista privilegiada incluso para la zona de gradas.

El escenario 360 para ver al grupo de idols llegará a México en mayo (X/@IMGOLDENCARD)

¿Se liberarán boletos para BTS en México?

La reciente decisión de Ticketmaster sobre la venta de boletos para los conciertos de BTS en América del Norte ha generado expectativas entre los seguidores mexicanos.

Mientras que la empresa anunció la liberación de entradas para los conciertos de la gira “ARIRANG” en Estados Unidos y Canadá, aclaró que la situación será diferente en México.

La compañía informó que, tras un análisis de las operaciones, no encontró indicios de irregularidades en el proceso de venta de boletos en territorio mexicano.

Por esta razón, el mecanismo de liberación de entradas que aplicará en otros países no se implementará en México.

“Esta revisión de seguridad identificó compras que rompieron las reglas de venta en Estados Unidos y Canadá. No encontramos evidencia de que esto haya ocurrido en México”, detalló la empresa al responder una consulta en redes sociales.

De acuerdo con el procedimiento anunciado, los fans estadounidenses y canadienses podrán registrarse entre el 13 y el 14 de abril para solicitar boletos al precio original.

Si la solicitud es aceptada, el cargo se realizará automáticamente y los compradores recibirán un correo con instrucciones.

La empresa prometió brindar detalles adicionales el mismo 13 de abril, lo que mantiene la expectativa entre quienes buscan una oportunidad para asistir a los conciertos.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor inició una investigación tras reportes de supuestas irregularidades durante la venta de boletos para BTS.

La PROFECO ha tomado cartas en el asunto respecto a las quejas de los fans de BTS por la venta de boletos de Ticketmaster (Jesús Avilés/Infobae México)

Incluso emitió una advertencia a Ticketmaster, aunque hasta ahora la boletera sostiene no haber detectado problemas en el proceso local.

En la práctica, la liberación de boletos en México suele suceder en casos específicos.

Generalmente, se ponen a disposición entradas canceladas por motivos como la compra de más boletos de los permitidos con una sola tarjeta, el uso indebido de códigos de membresía o dificultades bancarias.

Estas liberaciones pueden ocurrir en las semanas previas al evento o incluso apenas 24 horas antes.