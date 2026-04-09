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Rodrigo Pacheco se enfrentará a Bort Arnak en los octavos de final del Mexico City Open

El tenista mexicano buscará conseguir su boleto a la siguiente ronda enfrente de su público, desde el Centro Deportivo Chapultepec

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El tenista mexicano buscará conseguir su boleto a la siguiente ronda enfrente de su público, desde el Centro Deportivo Chapultepec. (REUTERS/Henry Romero)
El tenista mexicano buscará conseguir su boleto a la siguiente ronda enfrente de su público, desde el Centro Deportivo Chapultepec. (REUTERS/Henry Romero)

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Bort Arnak este jueves 9 de abril por los octavos de final del Mexico City Open en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro) desde el Centro Deportivo Chapultepec, donde el tenista mexicano buscará seguir haciendo historia y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El oriundo de Yucatán vive uno de sus mejores momentos tras llegar a las semifinales del torneo Challenger disputado en San Luis Potosí, pero se quedó con la espina clavada de no haber podido acceder a la final, por lo que ahora sueña con el título en casa.

Actualmente, el tenista mexicano es el máximo exponente del deporte blanco en nuestro país dentro de la rama varonil, por lo que la expectativa de la afición es tan alta por verlo en acción que los boletos para su encuentro están agotados.

Cómo le fue a Rodrigo Pacheco en la primera ronda

Rodrigo Pacheco venció por contundente 6-2 y 6-2 a Mackenzie Mcdonald., (REUTERS/Henry Romero)
Rodrigo Pacheco venció por contundente 6-2 y 6-2 a Mackenzie Mcdonald., (REUTERS/Henry Romero)

El rival del tenista mexicano en los dieciseisavos de final no fue nada sencillo, ya que enfrente tenía a uno de los tenistas más peligrosos del cuadro como el estadounidense Mackenzie Mcdonald, a quien venció por parciales de 6-2 y 6-2.

Rodrigo Pacheco, ubicado en el puesto 285 del ranking mundial, demostró temple y no se achicó ante el número 128, imponiendo su ritmo en la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec, donde aprovechó el apoyo de la afición en casa para hacerse fuerte en la cancha.

A pesar de no partir como favorito y llegar con el antecedente de perderse la final en San Luis Potosí por una doble falta, el tenista mexicana mostró tener personalidad para sobreponerse a ese trago amargo al realizar un total de cinco aces y tener un porcentaje de primer servicio del 88%.

En apenas 63 minutos pese al retraso por lluvia, Rodrigo Pacheco resolvió el encuentro y selló su boleto a la siguiente ronda del torneo, donde se enfrentará al esloveno Bor Atnak, quien viene de imponerse ante otro tenista mexicano como Alan Magadan en la ronda de 32.

Qué otros mexicanos siguen en competencia

México todavía cuenta con cuatro participantes en el torneo de dobles y dos en el cuadro de singles. (EFE/Elvis González)
México todavía cuenta con cuatro participantes en el torneo de dobles y dos en el cuadro de singles. (EFE/Elvis González)

Dentro de la fase de octavos de final, el mexicano Alex Hernández también participará al mediodía y se enfrentará al argentino Juan Pablo Ficovich a las 12:10 horas (tiempo del centro de México)

Mientras tanto, en los cuartos de final del dobles masculino, tres duplas con representación mexicana estarán presentes. Miguel Ángel Reyes-Varela, junto al boliviano Federico Zeballos, enfrentará a Nathaniel Lammons y Jackson Withrow.

Por su parte, la dupla mexicana Alex Hernández y Alan Magadán, quienes ingresaron al cuadro principal gracias a una invitación, buscarán el pase a semifinales ante Maxime Loof y Daniel Milavsky.

Santiago González, uno de los máximos referentes del tenis mexicano en dobles, hará pareja con el estadounidense Ryan Seggerman y disputarán su lugar en la siguiente ronda frente a la dupla de Jody Maginley y Nicolás Mejía.

Con estos cruces, los tenistas mexicanos siguen soñando con ser campeones en casa.

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