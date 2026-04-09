“Nadie protesta si todo está bien”: Jesús Sesma tras irrupción de manifestantes en el Congreso de CDMX

El Congreso de CDMX revisará y actualizará los protocolos de seguridad para proteger la integridad de legisladores y empleados. | (Crédito: Infobae México)

El presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, lamentó los hechos ocurridos este jueves al interior del recinto legislativo, luego de que integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieran en el edificio ubicado en las calles de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Debido a estos hechos, la sesión fue suspendida, luego de que se registraran empujones, jaloneos y el uso de humo de extintor, lo que obligó a legisladores y personal a resguardarse en distintas áreas del inmueble.

“Mi total reconocimiento y respaldo al trabajo que hace el personal de resguardo día con día; estos momentos nos obligan a analizar cómo evitar que situaciones como la de esta mañana se repitan”, expresó Sesma Suárez.

Diputados de CDMX revisarán protocolos de seguridad

El legislador señaló que el equipo de seguridad del Congreso está conformado por alrededor de 20 personas, lo que resulta insuficiente ante manifestaciones numerosas.

“Es prácticamente imposible que un grupo de 20 trabajadores de resguardo pueda hacer frente a contingentes de hasta 200 personas, tanto para proteger la integridad física como el inmueble”, explicó.

Sesma reafirma compromiso con la libre manifestación

El presidente del Congreso subrayó que, durante su gestión, se garantizará el respeto a la libertad de expresión y de manifestación, aunque enfatizó que estas deben ejercerse sin violencia.

“Siempre vamos a respetar la libertad de manifestarse y de expresión, pero en ninguno de estos derechos puede caber la violencia”, sostuvo.

Congreso CDMX llama a reforzar medidas contra violencia de género. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En ese sentido, reconoció que muchas protestas en la Ciudad de México tienen fundamento, pero insistió en que no deben derivar en actos violentos.

Añadió que, en muchos casos, quienes se manifiestan lo hacen como último recurso, ante la falta de atención por parte de las autoridades.

“Nadie viene a manifestarse si todo estuviera bien; lo hacen porque es su última herramienta para ser escuchados. Por eso, debemos garantizar que estos procesos lleguen a buen puerto”, afirmó.

Reclamos por falta de atención y diálogo

Sesma Suárez indicó que logró dialogar con los manifestantes, quienes le informaron que previamente habían entregado una carta petitoria, en la que solicitaban reuniones con las comisiones de vivienda, presupuesto y derechos humanos, por temas relacionados con vivienda, aunque sin detallar el caso específico.

Asimismo, criticó que el Gobierno de la Ciudad de México haya sostenido una mesa de diálogo sin incluir al Poder Legislativo.

“Nos hubiera gustado que nos hicieran parte de esa mesa de diálogo, porque si vienen aquí es porque no fueron escuchados allá. De lo contrario, mañana volverán a manifestarse y no tendremos margen para dar acompañamiento legislativo”, advirtió.