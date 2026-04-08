¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto reporta el estatus en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1392

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: UA784

Destino: Denver

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4148

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1380

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estatus: Demorado

Vuelo: Q64069

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:45

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 10:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:00

Estado: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:05

Estatus: Demorado

Vuelo: IB304

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 19:55

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

