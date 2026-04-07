“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

La disputa entre Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja se hace pública tras declaraciones durante la hospitalización de su madre. - (Foto: Instagram/@juandediospantoja)

La tensión dentro de la familia Loaiza salió a la luz pública luego de que Steff Loaiza lanzara fuertes declaraciones contra Juan de Dios Pantoja, en medio de la hospitalización de su madre. El conflicto, que parecía privado, rápidamente escaló en redes sociales.

Todo comenzó cuando Steff cuestionó el apoyo brindado durante la situación médica, lo que detonó una serie de mensajes y respuestas entre los involucrados. Las declaraciones no solo expusieron diferencias familiares, también dejaron ver una ruptura evidente.

En medio de este escenario, Kimberly Loaiza decidió pronunciarse brevemente, intentando mantener cierta calma, aunque sin negar la tensión que atraviesa su entorno cercano.

Declaraciones que encendieron la polémica

Steff Loaiza, a través de sus redes sociales, acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de condicionar el acceso de los abuelos a sus nietos. (RS)

Steff Loaiza no se guardó nada y lanzó acusaciones directas contra su cuñado. En uno de los momentos más fuertes, afirmó: “Yo no quiero estar cerca de él… me das miedo, me das asco como persona”, dejando clara la gravedad del conflicto.

Además, lo señaló como una influencia negativa dentro de la familia, insinuando manipulación hacia su hermana. Incluso aseguró que esta situación ha afectado la relación con su madre, lo que intensificó la controversia.

Por su parte, Juan de Dios respondió en redes sociales defendiendo a su esposa y cuestionando las intenciones de Steff. En su mensaje, afirmó que “la envidia entre hermanas sí existe”, avivando aún más el enfrentamiento público.

Kimberly Loaiza intenta poner un alto

Steff Loaiza acusa públicamente a su cuñado Juan de Dios Pantoja y evidencia una ruptura familiar en redes sociales. - Foto: Twitter/@bousnid

Ante la creciente discusión, Kimberly optó por una postura más reservada. La influencer dejó claro que no desea profundizar en el conflicto, pero compartió un momento clave que marcó su decisión.

“Yo le prometí a mi madre… que íbamos a estar unidos”, expresó, haciendo referencia a un compromiso familiar previo a una intervención médica. Con esto, buscó frenar la confrontación mediática.

Sin embargo, sus palabras no lograron contener por completo la polémica, ya que las acusaciones continuaron circulando y generando reacciones entre seguidores.

Un gesto inesperado en medio del conflicto

La ayuda económica de Kenia Os genera contraste con las tensiones familiares, elevando la conversación sobre apoyo y conflictos digitales. - @juandediospantoja / @keniaos

Mientras la disputa acaparaba la atención, un hecho sorprendió a muchos. Kenia Os realizó un aporte económico significativo para apoyar la situación médica.

De acuerdo con lo compartido, se recibió un depósito de un millón y medio de pesos destinado al hospital. Este acto destacó por darse en medio de un historial complicado entre las partes.

El contraste entre la ayuda recibida y la disputa familiar ha mantenido el tema en tendencia, dejando abierta la conversación sobre relaciones personales, apoyo y conflictos dentro del entorno digital.