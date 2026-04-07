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¿Karime Pindter y Yordi Rosado juntos? La influencer responde a rumores

Las especulaciones surgieron después de una entrevista en donde ambos se mostraron muy cercanos

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karime pindter y yordi rosado -México- 7 abril
(Instagram)

Karime Pindter rompió el silencio sobre su supuesto romance con Yordi Rosado.

La exintegrante de AcaShore subrayó que atraviesa un momento estable en su vida sentimental junto a una nueva pareja.

Lo que dijo Karime Pindter ante la prensa

Durante un reciente encuentro con la prensa, Karime Pindter respondió a los rumores surgidos en redes sociales sobre una posible relación sentimental con Yordi Rosado, a raíz de su colaboración en la sección “Depatour”.

La exparticipante de La Casa de los Famosos despejó cualquier especulación:

“Yordi es de mis amigos más entrañables y queridos de este medio. Es mi gran amigo desde hace muchos años y más bien, pues nos shippearon, pero ni al caso", afirmó.

La empresaria mostró en privado a Yordi Rosado la imagen de un anillo de compromiso Tiffany en su 'visión board 2026', simbolizando sus metas personales (Yordi Rosado)
La empresaria mostró en privado a Yordi Rosado la imagen de un anillo de compromiso Tiffany en su 'visión board 2026', simbolizando sus metas personales (Yordi Rosado)

Asimismo, destacó que ella respeta la relación del famoso con su respectiva pareja.

“Yo sé que él tiene a su novia de años. Para mí es un gran ejemplo, un hombre que adoro y no va por ahí la cosa, pero se puso bueno el escándalo”, afirmó ante los reporteros.

Pindter aclaró que, aunque mantiene muchas amistades masculinas y disfruta del ambiente relajado con sus colegas, la relación con Rosado nunca ha sido más que una cercana amistad.

Karime Pindter recibió de su nuevo novio un gran arreglo de rosas rosas, detalle que sorprendió a Yordi Rosado durante su visita (Yordi Rosado)
Karime Pindter recibió de su nuevo novio un gran arreglo de rosas rosas, detalle que sorprendió a Yordi Rosado durante su visita (Yordi Rosado)

“Lo veo como mi compadre, como mi brother. Y aparte es un buen confidente para mí”, agregó.

¿Cómo reaccionó Yordi a la polémica?

Al referirse a la reacción de Rosado por los rumores, la finalista de La Casa de los Famosos México 2 relató:

“Sí le mandé un mensajito de: ‘Ay, Yordi, ve todo lo que están diciendo’ y me dice: ‘Ay, qué bárbaros’. Pero le está yendo muy bien al video. Quedó padrísimo. Te adoro, amiga. Y yo: ‘Y yo a ti’”.

Además, el pasado 6 de abril a través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un post con su novia y colocó una romántica dedicatoria.

“Hoy cumplo oficialmente 3 años con la mujer que amo con todo mi ser. Hemos reído, jugado, llorado, viajado, aprendido, amado y sanado juntos. Han sido tres años que nos hemos ganado en la vida después de muchos momentos de aprendizaje y crecimiento”, destacó y añadió:

“Nos merecemos uno al otro. Me gusta pensar que somos nuestro premio en la vida. Quiero vivir contigo el resto de mi vida, quiero tomarte de la mano y escuchar tu risa y limpiar tus lágrimas el resto de la tuya. Te amo con todo mi corazón. Feliz aniversario Corita de mi corazón”.

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