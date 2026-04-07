¿Karime Pindter y Yordi Rosado juntos? La influencer responde a rumores

Karime Pindter rompió el silencio sobre su supuesto romance con Yordi Rosado.
La exintegrante de AcaShore subrayó que atraviesa un momento estable en su vida sentimental junto a una nueva pareja.
Lo que dijo Karime Pindter ante la prensa
Durante un reciente encuentro con la prensa, Karime Pindter respondió a los rumores surgidos en redes sociales sobre una posible relación sentimental con Yordi Rosado, a raíz de su colaboración en la sección “Depatour”.
La exparticipante de La Casa de los Famosos despejó cualquier especulación:
“Yordi es de mis amigos más entrañables y queridos de este medio. Es mi gran amigo desde hace muchos años y más bien, pues nos shippearon, pero ni al caso", afirmó.
Asimismo, destacó que ella respeta la relación del famoso con su respectiva pareja.
“Yo sé que él tiene a su novia de años. Para mí es un gran ejemplo, un hombre que adoro y no va por ahí la cosa, pero se puso bueno el escándalo”, afirmó ante los reporteros.
Pindter aclaró que, aunque mantiene muchas amistades masculinas y disfruta del ambiente relajado con sus colegas, la relación con Rosado nunca ha sido más que una cercana amistad.
“Lo veo como mi compadre, como mi brother. Y aparte es un buen confidente para mí”, agregó.
¿Cómo reaccionó Yordi a la polémica?
Al referirse a la reacción de Rosado por los rumores, la finalista de La Casa de los Famosos México 2 relató:
“Sí le mandé un mensajito de: ‘Ay, Yordi, ve todo lo que están diciendo’ y me dice: ‘Ay, qué bárbaros’. Pero le está yendo muy bien al video. Quedó padrísimo. Te adoro, amiga. Y yo: ‘Y yo a ti’”.
Además, el pasado 6 de abril a través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un post con su novia y colocó una romántica dedicatoria.
“Hoy cumplo oficialmente 3 años con la mujer que amo con todo mi ser. Hemos reído, jugado, llorado, viajado, aprendido, amado y sanado juntos. Han sido tres años que nos hemos ganado en la vida después de muchos momentos de aprendizaje y crecimiento”, destacó y añadió:
“Nos merecemos uno al otro. Me gusta pensar que somos nuestro premio en la vida. Quiero vivir contigo el resto de mi vida, quiero tomarte de la mano y escuchar tu risa y limpiar tus lágrimas el resto de la tuya. Te amo con todo mi corazón. Feliz aniversario Corita de mi corazón”.