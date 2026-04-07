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Juan de Dios Pantoja pide paz ante acusaciones de Steff Loaiza: “Esta vez sí le afectó a Kim”

Los creadores de contenido están envueltos nuevamente en polémica

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Juan de Dios Pantoja reconoce que le fue infiel a Kimberly Loaiza (Fotos: Instagram/@kimberly.loaiza/ RS)
Juan de Dios Pantoja reconoce que le fue infiel a Kimberly Loaiza (Fotos: Instagram/@kimberly.loaiza/ RS)

La crisis familiar que atraviesan Kimberly Loaiza, su hermana Steff y el influencer Juan de Dios Pantoja ha reavivado viejas tensiones dentro del entretenimiento digital mexicano.

La reciente hospitalización de la madre de las Loaiza desató un cruce de acusaciones que involucra manipulación, control y rivalidad con la cantante Kenia Os, quien sorprendió al intervenir en el conflicto con un millonario gesto solidario.

La respuesta de Juan de Dios Pantoja

A través de una historia en Instagram, Juan de Dios Pantoja compartió su postura tras los señalamientos en su contra. El influencer escribió:

“Gracias a todos los que no tienen miedo a la funa y ven la realidad, en estos tiempos la mayoría busca encajar en lo que todo la mayoría opina. Una polémica más por la que me toca pasar, intenté por años no involucrarme pero esta vez sí le afectó mucho a Kim y no aguanté.”

En el mismo mensaje, Pantoja pidió enfocar la atención en la salud de su suegra:

“Es mejor buscar La Paz que querer tener la razón pero no olviden que hay algo más importante en estos momentos, LA SALUD DE MI SUEGRA, es lo que de verdad importa y ahí debería estar toda su energía y sus oraciones".

Juan de dios pantoja -México- 7 abril
(Instagram/Captura de pantalla)

Crisis familiar y el regreso de la rivalidad con Kenia Os

La tensión escaló cuando Steff Loaiza acusó públicamente a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y condicionar el acceso familiar a los hijos de la pareja.

A través de grabaciones y publicaciones, Steff señaló: “Juan de Dios chantajea a los padres” y describió al influencer como “el diablo”, mostrando pruebas de sus afirmaciones.

En respuesta, Pantoja defendió su posición y atribuyó las acusaciones a “envidia” por el éxito de Kimberly. Además, aseguró que ambos cubrieron una parte importante de los gastos médicos de la madre de las Loaiza.

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Kimberly, por su parte, intentó frenar los rumores con publicaciones aclaratorias y respaldo a su esposo.

La disputa adquirió un nuevo matiz cuando Kenia Os, antigua integrante del grupo Jukilop y rival mediática de la pareja, donó 1.5 millones de pesos para cubrir gastos hospitalarios de la madre de Kimberly y Steff.

Steff agradeció públicamente el gesto: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”.

Este episodio reactivó la histórica rivalidad entre “Jukilop” y “Keninis”, divisiones de seguidores que han protagonizado enfrentamientos en redes sociales desde la ruptura del grupo en 2018.

El conflicto, marcado por acusaciones de manipulación, sabotaje y campañas de desprestigio, ha convertido la vida privada de los protagonistas en tema de conversación nacional.

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