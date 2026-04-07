Embajada de México en Líbano recomienda a connacionales salir del país ante escalada de tensión en Medio Oriente

Un comunicado oficial del gobierno mexicano insta a los ciudadanos a abandonar el territorio libanés mientras existan opciones comerciales aéreas, en un contexto de tensión regional y advertencias internacionales. (Infobae-Itzallana)

La Embajada de México en Líbano publicó este martes 7 de abril de 2026 un comunicado de alerta dirigido a la comunidad mexicana que se encuentra en territorio libanés, en el que se les recomienda salir del país en tanto las opciones comerciales de transporte aéreo permanezcan operativas.

El aviso fue difundido a través de la cuenta oficial de @EmbaMexLb en X con la leyenda: “Información importante para la comunidad mexicana en Líbano”, en un contexto en el que la región de Medio Oriente atraviesa una jornada de alta tensión geopolítica.

¿Qué vuelos están disponibles?

Según el comunicado, dos aerolíneas mantienen operaciones con vuelos diarios desde Líbano:

Middle East Airlines

Royal Jordanian

Los destinos disponibles incluyen ciudades europeas, así como:

Ammán

Jeddah

Riad

Estambul

Larnaca

El Cairo

Registro consular: paso clave para los mexicanos en Líbano

La embajada también exhortó a quienes aún no lo hayan hecho a registrar su estancia en el país ante la Sección Consular, lo que permite a las autoridades mexicanas ubicar y asistir a sus connacionales en caso de emergencia.

Los datos de contacto proporcionados son:

Correo electrónico: consularlib@sre.gob.mx

Teléfono de atención consular: (+961) 04 927 394

Teléfono de emergencias y protección consular: Desde Líbano: 03 044 598 Desde México: (+961) 3 044 598



El contexto que rodea el comunicado

La alerta de la Secretaría de Relaciones Exteriores se emite en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que hacía referencia a Irán con un tono de advertencia sobre eventos que podrían ocurrir en las próximas horas, sin precisar detalles específicos.

Si bien el comunicado de la embajada no menciona explícitamente dicha publicación ni la vincula de manera directa con la recomendación de salida, la coincidencia temporal entre ambos mensajes no ha pasado desapercibida.

Captura de pantalla de las palabras de Truth Social del presidente de Donald Trump

¿Qué deben hacer los mexicanos en Líbano?

Las autoridades mexicanas sintetizan sus recomendaciones en tres acciones concretas:

Salir del país a la brevedad posible aprovechando los vuelos disponibles. Registrarse ante la Sección Consular de la Embajada. Mantener comunicación con los canales oficiales para recibir actualizaciones.

La Embajada de México en Líbano continúa monitoreando la situación y ha señalado que seguirá emitiendo información a través de sus canales oficiales.