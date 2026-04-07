AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 6 de abril

El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: Y42933

Destino: Sacramento

Aerolínea: Volaris

Hora: 03:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4480

Destino: Chetumal

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB186

Destino: Chicago

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:45

Estado: Demorado

Vuelo: VB1356

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 09:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4246

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News