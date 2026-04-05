México

Tragedia en Acapulco: mueren dos turistas chinos arrastrados por el mar de fondo

Una persona más fue rescatada y trasladada al Hospital Naval para su atención

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ACAPULCO, GUERRERO, 21MAYO2021.- El fenómeno denominado mar de fondo continúa provocando fuertes oleajes en playas de Acapulco. Autoridades piden a turistas y bañistas extremar precauciones para evitar algún incidente mayor.
Dos turistas mueren ahogados en Acapulco; alertan por fuerte oleaje. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Dos turistas de origen chino murieron ahogados la mañana de este viernes tras ser arrastrados por el mar en la playa Mimosa, ubicada en la zona poniente de Acapulco. El incidente, que también dejó a un tercer visitante rescatado con vida, ocurrió en un contexto de fuerte oleaje provocado por el fenómeno conocido como mar de fondo, el cual afecta actualmente las costas del estado de Guerrero.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Marina, elementos de la Octava Región Naval atendieron el reporte de emergencia luego de recibir una alerta del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) alrededor de las 07:40 horas. La llamada advertía que tres personas extranjeras presentaban dificultades para salir del mar mientras nadaban en la zona.

Tras activar los protocolos de actuación, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Acapulco desplegó una embarcación tipo Defender con nadadores especializados a bordo.

Autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas de seguridad y seguir las indicaciones del personal capacitado para prevenir incidentes. Foto: (Comunicación Social Guerrero)
Autoridades reiteraron el llamado a mantener las medidas de seguridad y seguir las indicaciones del personal capacitado para prevenir incidentes. Foto: (Comunicación Social Guerrero)

Durante el operativo, los rescatistas lograron poner a salvo a uno de los turistas, quien aún presentaba signos vitales. El sobreviviente fue trasladado de inmediato al Hospital Naval del puerto, donde recibe atención médica y se reporta en estado estable.

Sin embargo, pese a la rápida movilización de los cuerpos de rescate, los otros dos turistas no lograron sobrevivir. Sus cuerpos fueron recuperados posteriormente por elementos de la Marina y puestos a disposición de las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado se encargó del inicio de las investigaciones, mientras que el Servicio Médico Forense llevará a cabo los procedimientos legales para la identificación oficial.

Testimonios recabados en el lugar indican que los tres visitantes ingresaron al mar sin considerar las condiciones adversas generadas por el mar de fondo, fenómeno que produce oleaje elevado —de entre 1.8 y 2.4 metros— y peligrosas corrientes de retorno que dificultan regresar a la orilla.

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades desplegaron dispositivos de seguridad en playas de Acapulco. Foto: (Comunicación Social Acapulco)
En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades desplegaron dispositivos de seguridad en playas de Acapulco. Foto: (Comunicación Social Acapulco)

Ante esta situación, autoridades locales han reforzado los llamados a la población y a los turistas para que respeten las indicaciones de los salvavidas y la señalización sobre el estado del mar. Asimismo, el gobierno municipal de Acapulco informó que la Capitanía de Puerto mantiene restringidas las actividades de embarque y desembarque en el muelle de la isla La Roqueta hasta nuevo aviso, como medida preventiva.

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco también exhortó a evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, no descuidar a menores de edad y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Estas recomendaciones cobran especial relevancia durante periodos vacacionales, como la actual temporada de Semana Santa, cuando se incrementa la afluencia turística en las playas del puerto.

Este trágico suceso pone de relieve los riesgos asociados a fenómenos naturales como el mar de fondo y la importancia de seguir las medidas de seguridad para prevenir accidentes en zonas costeras.

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