Comienza el Mexico City Open 2026: quiénes son los tenistas a seguir en esta edición

La próximas promesas del tenis competirán en el torneo challenger, el cual se llevará a cabo esta semana en el Centro Deportivo Chapultepec. (REUTERS/Henry Romero)

Este domingo dará inicio el Mexico City Open 2026, un emocionante torneo Challenger que reúne a las mayores promesas y talentos emergentes del circuito ATP en la capital mexicana.

La acción se disputará del 5 al 12 de abril en las canchas de arcilla del Centro Deportivo Chapultepec, un escenario que vibrará con enfrentamientos memorables y donde participará el tenista nacional, Rodrigo Pacheco.

Qué tenistas mexicanos estarán en la edición 2026

Estos son los tenistas nacionales que participarán en el torneo de la Ciudad de México. (REUTERS/Henry Romero)

El yucateco Rodrigo Pacheco (303° del ranking ATP), quien clasificó al cuadro principal del Abierto de Acapulco, llega como la mejor raqueta nacional, consolidándose como el máximo exponente que tiene México para este torneo y debutará este domingo frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

Para este certamen, además de su participación en individuales, el mexicano hará dupla en la prueba de dobles con el argentino Facundo Mena, por lo que tendrá dos oportunidades de hacer historia en casa.

Santiago González es otro de los tenistas nacionales que participará en la competencia. El experimentado jugador buscará refrendar el título conseguido en la edición 2025 pero ahora contará con nueva pareja, Ryan Seggerman de los Estados Unidos.

El último mexicano que tendrá actividad en las canchas será Miguel Ángel Reyes-Varela, quien compartirá equipo con el boliviano Federico Zeballos.

Lista del resto de tenistas en la competencia

Adam Walton en su enfrentamiento de Indian Wells contra Learner Tien. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La edición 2026 del México City Open contará con la presencia de tres jugadores Top 100 del ranking ATP, entre los cuales se encuentran los siguientes:

James Duckworth - AUS (80)

Adam Walton -AUS (85)

Patrick Kypson - EUA (87)

Tristan Schoolkate - AUS (114)

Mackenzie McDonald - EUA (125)

Shintaro Mochizuki - JAP (129)

Jay Clarke - GBR (179)

Nicolas Mejía - COL (185)

Nicolás Moreno de Alborán - EUA (185)

Juan Pablo Ficovich - ARG (208)

Marc-Andrea Huesler SUI (217)

Luka Pavlovic - FRA (219)

Felipe Meligeni Alves - BRA (240)

Stefan Kozlov - EUA (265)

Andres Martin E- EUA (273)

Stefano Napolitano - ITA (299)

Beibit Zhukayev - KAZ (302)

Rodrigo Pacheco - MEX (303)

Adrian Boitan - ROU (307)

Matías Soto - CHI (323)

Facundo Mena - ARG (329

Si bien es cierto que el torneo no cuenta con las grandes estrellas del tour al tratarse de un Challenger, cada uno de los tenistas buscan seguir sumando experiencia para en un futuro convertirse en las próximas figuras del circuito.

Cuándo y dónde ver los juegos en México

(Omar Rasjido / Prensa AAT)

Desde este domingo 5 de abril a las 10:00 horas, la actividad comenzará en el Centro Deportivo Chapultepec y si no puedes asistir al complejo, la única manera de observar el torneo en México es a través de la plataforma de ATP Challenger TV.

Qué es un torneo Challenger

Los torneos Challenger forman parte del ATP Challenger Tour, el circuito de segunda división del tenis profesional masculino, organizado por la Asociación de Tenis Profesional (ATP).

Están diseñados como un puente perfecto entre el tenis amateur y el ATP Tour principal (como los ATP 250, 500 o Masters 1000), permitiendo a jugadores emergentes acumular puntos en el ranking mundial, ganar experiencia contra rivales de élite y competir por premios en efectivo.

Cada año se disputan más de 180 eventos en todo el mundo, con categorías que van desde 35.000 hasta 225.000 dólares en premios, atrayendo a talentos jóvenes, en búsqueda de encontrar a las nuevas joyas del tenis mundial.