Este es el sueldo y grado de estudios de Jenaro Villamil al frente de Infodemia, plataforma del gobierno que exhibió a periodistas

Jenaro Villamil ha sido criticado por haber permitido la exhibición de periodistas a través de un video en la plataforma InfodemiaMx.

Desde el pasado 22 de marzo, la cuenta de InfodemiaMx ha estado al centro del debate público, ya que la cuenta oficial del gobierno federal para “desmentir” noticias falsas exhibió a periodistas tras la publicación de un video que dejaba ver a una mujer “asoleándose” en Palacio Nacional, que en un primer momento tacharon de falso pero con el paso de los días la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su veracidad.

Cabe destacar que la plataforma de InfodemiaMx está a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y el titular es Jenaro Villamil Rodríguez, a quien se ha señalado por usar los medios del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, que sí verifican y corroboran datos antes de publicarlos.

Sueldo y grado de estudios del presidente de SPR

Ante esta polémica, en Infobae México te compartimos cuánto dinero le paga el gobierno mexicano a este servidor público, quien tiene entre sus funciones “asegurar el desarrollo, producción y transmisión de contenidos audiovisuales y radiofónicos”, sin embargo, ha mostrado que desde su cargo se puede implementar una estrategia en contra de las narrativas que exhiben una conducta inadecuada por parte de funcionarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió abordar la controversia que generó la difusión de videos de una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

Jenaro Villamil, quien se encuentra al centro de la polémica, ocupa el cargo como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano desde el 14 de febrero de 2019, en su currículum cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indica que tiene estudios licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde no tiene un título, según su última declaración patrimonial en 2025.

Como funcionario dentro de la administración de la Cuarta Transformación, este funcionario obtiene los siguientes ingresos:

Monto de la remuneración mensual bruta 151 mil 434.50 pesos, después de impuestos, su sueldo queda en 116 mil 107.80 pesos.

Recibe una gratificación anual de 213 mil 789.80 pesos

De manera quincenal obtiene percepciones adicionales en especie.

Cada seis meses percibe 3 mil 054.26 pesos, bajo concepto de “prima vacacional”

Además, 210 pesos de prima quincenal

Sueldo de Jenaro Villamil.

Adicionalmente, Jenaro Villamil cuenta con seguro de vida institucional, monto que asciende a 7 mil 623.15 pesos cada tres meses y un seguro de retiro de 35.40 pesos mensuales.

InfodemiaMx emite comunicado sin disculpas hacia periodistas

Tras fuertes señalamientos que orillaron a la presidenta de México a salir a confirmar la veracidad del video polémico de una mujer asoleándose en Palacio Nacional, la plataforma de InfodemiaMx solo emitió un comunicado de “rectificación” omitiendo la exposición a la que fueron sometidos algunos periodistas que retomaron el tema y aseguraron que el video era real:

“El jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, @Infodemia Mex desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.

La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo.

Por esta razón, @Infodemia Mex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”.