Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Los vinculados pertenecían a un grupo criminal dedicado a los montachoques

Por Carlos Salas

Los nueve implicados en la
Los nueve implicados en la extorsión suscitada en Ecatepec, Edomex. (FOTO: X: @FiscaliaEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró el auto de vinculación a proceso contra nueve personas acusadas de extorsionar a un operador de tráiler a través de la planeación de montachoques.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, Cristopher Alejandro “N”; Miguel Ángel “N”; Luis Fernando “N”; Diego Alan “N”; Erick Giovanni “N”; Brandon Alfredo “N”; Luis Enrique “N”; José “N”; y Jonathan Oswaldo “N”, pretendían cobrar una cantidad de dinero para no causarle daño a un conductor de un transporte de carga.

Según el comunicado oficial de la FGJEM, los hechos se dieron el pasado 17 de octubre cuando el operador de un tráiler que circulaba por la avenida Carlos Hank González, a la altura del Circuito Exterior Mexiquense, colonia Olímpica, en Ecatepec, sufrió un accidente provocado por Cristopher Alejandro “N”.

Tras no llegar a un acuerdo para reparar los daños, las autoridades detallaron que Cristopher Alejandro “N” llamó a ocho personas más para amenazar al conductor y le mencionaron en repetidas ocasiones que eran miembros de un grupo delictivo local conocido como GOET y que si no cumplía con el pago exigido, le causarían daño.

Imagen ilustrativa - Los extorsionadores
Imagen ilustrativa - Los extorsionadores provocaron un accidente (conocido como montachoques) para exigirle un pago al conductor de tráiler. REUTERS/Luis Cortes

El escrito de las autoridades mencionó que por temor a las agresiones, el conductor accedió a entregar la cantidad de dinero solicitada y posteriormente comunicó los hechos a número de emergencias 911 y tras el arribo de la Policía Municipal, se logró localizar a los nueve implicados y el aseguramiento de vehículos, motocicletas y el dinero en efectivo.

Finalmente, la FGJEM detalló que los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien, al corroborar los datos de los agentes del Ministerio Público, determinó vincularlos a proceso y establecer un periodo de dos meses para completar la investigación correspondiente.

Vinculan a proceso a 4 presuntos integrantes del CJNG en Edomex

El pasado 23 de octubre, la FGJEM logró vincular a proceso a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de extorsionar a un comerciante en el municipio de Malinalco.

Los sujetos fueron identificados como
Los sujetos fueron identificados como Francisco Javier 'N', Misael Saturnino 'N', Martín Darío 'N' y Edson Jesús 'N' (@/FiscaliaEdomex)

De acuerdo con la información presentada por la dependencia, los imputados fueron identificados como Francisco Javier “N”; Misael Saturnino “N”; Martín Darío “N”; y Edson Jesús “N”, quienes habrían exigido el pago de una cuota a un comerciante local bajo amenazas de hacerle daño si no accedía a sus demandas.

“Los involucrados habrían exigido una suma de dinero a los dueños de un negocio en el municipio de Malinalco, a cambio de no hacerles daño y brindarles protección”, se lee en el comunicado dado a conocer por el órgano judicial a través de su cuenta de X.

Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación que permitió identificar a los posibles responsables. Posteriormente, la autoridad judicial emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Tras su detención, los cuatro sujetos fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, donde una autoridad judicial analizará las pruebas puestas a disposición.

