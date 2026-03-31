Marina del Pilar manda a reflexionar a Jaime Bonilla: “Es indigno que haga acusaciones sin pruebas”

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, descalifica acusaciones de Jaime Bonilla en su contra, lo manda a reflexionar y no descarta emprender acciones legales. (Crédito: Gobierno de Baja California)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exgobernador del mismo estado, Jaime Bonilla Valdez, han vuelto al centro de la conversación pública tras sus últimas declaraciones, ya que este martes 31 de marzo la morenista calificó como “indigno” que el petista vuelva a hablar de ella “sin sustento”.

Cabe destacar que en días recientes el comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad fue sancionado por violencia política en razón de género por expresiones contra la actual gobernadora, a quien según la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) desacreditan a la gobernadora y refuerzan narrativas históricas que limitan la participación de las mujeres en la política y los espacios de poder.

“Da mucha lástima”, reitera Marina del Pilar

Tras una entrevista a Jaime Bonilla en el Semanario Z, la gobernadora inició la conferencia de este martes descalificando lo vertido por el político:

“Es una lástima que un exgobernador muestre con tanta ligereza hacer acusaciones tan serias y delicadas como las que ha hecho sobre mí, sin sustento, sin pruebas ni fundamento, mintiendo y haciendo rabietas”.

Marina del Pilar reiteró que es “irresponsable” e “indigno” que el exgobernador haga acusaciones sin mostrar mayor prueba que sus dichos, mismos que tienen el objetivo de “calumniar y difamar” a su persona, con la única intención de “desviar” la atención de los recientes señalamientos.

“Quiero invitar al exgobernador Jaime Bonilla a que reflexione sobre sus acusaciones y sus dichos”, comentó la mandataria estatal, aseverando que una vez que se deja el cargo se debe mantener la “altura” como figura pública; “está muy por encima del nivel tan bajo que está demostrando el exgobernador... da mucha lástima”.

La gobernadora adelantó que está “considerando” volver a denunciar al político petista.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, calificó como "indignas" las declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla, quien actualmente es acusado de peculado durante su administración.

¿Qué dijo Jaime Bonilla sobre la gobernadora?

El día lunes 30 de marzo, el exgobernador aseguró que se enfrenta a un “narcogobierno”, por la reciente vinculación a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades y atribuciones cuando gobernó Baja California. Jaime Bonilla descalificó a la administración de la morenista, además, se declaró estar en un “enfrentamiento” contra ella.

Declaró que la política se ha convertido en “alguien que trata de cumplir sus amenazas” y luego de señalarlo como una de las razones por las que Estados Unidos le retiró la visa, la relación entre ambas figuras púbicas se desgastó. Cabe resaltar que Bonilla señaló que su vinculación a proceso se debe a un tema político/personal.

Se reafirman fisuras entre el PT y Morena

Ante los escándalos de la gobernadora de Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su apoyo desde el gobierno federal, sin embargo, las rencillas con Jaime Bonilla comenzaron desde varios años atrás, cuando en su papel de senador, en 2023, argumentó que el Partido del Trabajo no acompañaría a la morenista por “no representar” al proyecto de la Cuarta Transformación.

Entre las acusaciones también resaltó el aumento de salario de la gobernadora y el incremento del suministro de agua potable, situaciones que según el petista, iban en contra de los principios de Morena.

A esto, se le sumó el señalamiento al exesposo de Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, de quien el exgobernador ha reiterado haber advertido a la mandataria estatal antes de que el escandalo de la visa y los vínculos con el huachicol fiscal estallaran.