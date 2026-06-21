Malena se gradúa en la UNAM siete años después de que le quemaran el 80% del cuerpo con ácido: ‘Nadie me va a devolver mi piel

Tres mujeres quemadas por sus parejas en menos de un mes. Dos con ácido, una con gasolina. Los casos ocurrieron en Ecatepec, Celaya y Morelos durante junio de 2026, y la voz que los documentó fue la de María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente del ataque con ácido más mediático de México.
“¡Nos están quemando!”, advirtió la saxofonista oaxaqueña en entrevista. Y los números le dan la razón: según el Banavim, de enero a octubre de 2025 se registraron 393 casos de violencia ácida en el país, sin un marco jurídico exclusivo ni protocolos de atención.
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Siete años, 10 jueces y un agresor que “desapareció” en un hospital privado
En 2019, tres hombres le arrojaron ácido a Malena por órdenes de su expareja, el empresario Juan Antonio Vera Carrizal. Las quemaduras cubrieron 80% de su cuerpo. Hoy, casi siete años después, él sigue sin sentencia condenatoria.
El mecanismo es tan burdo como efectivo: Vera Carrizal simuló 13 enfermedades derivadas, según el expediente, de una hemorroide y depresión. Desde finales de 2024 fue trasladado a un hospital privado en Oaxaca donde, según Malena, ya no se encuentra. “Abrieron la puerta del dormitorio, las persianas estaban cerradas y el cuarto olía a humedad. Es evidente que ya no estaba ahí”, relató.
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Cada vez que intenta verificarlo, llegan camarógrafos, mujeres encapuchadas y hasta 20 o 30 elementos de la policía estatal.
Su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, se encuentra prófugo. La Fiscalía de Oaxaca se niega a emitir ficha de búsqueda.
La Ley Malena: un avance insuficiente
Del horror nació legislación. La Ley Malena —impulsada por ella misma ante el Congreso y la ONU— ya fue adoptada por 18 estados de la República. Reconoce la violencia ácida como delito autónomo, distinto a “lesiones simples”, y permite vincular a proceso al agresor incluso con una amenaza.
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Pero Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México aún no la han incorporado. Precisamente en dos de esos estados ocurrieron ataques este mes.
La Suprema Corte, último recurso
El caso de Malena llegó a la SCJN, donde se analizan los amparos. El ministro presidente y la ministra Loretta Ortiz han hecho suya su solicitud. Si la resolución es favorable, el juicio oral tendría que repetirse desde cero, con peritos, testigos y nuevas declaraciones de la víctima.
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“No es que vaya a tener justicia completa, son sólo los amparos”, reconoció.
Una graduación entre la lucha
Este lunes 23 de junio, María Elena Ríos se gradúa de la UNAM como saxofonista. Un símbolo que ella misma resumió con precisión quirúrgica:
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“Ningún dinero me va a devolver mi piel, mis años, mis sueños. Ser desobediente es el acto de amor más grande que puedo hacer por mí.”
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