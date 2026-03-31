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Infodemia rectifica tras difundir error sobre caso de Palacio Nacional: ¿Cuánto dinero gana su coordinador?

El organismo encargado de combatir la desinformación, quedó en entredicho luego de haber calificado inicialmente las imágenes como generadas por inteligencia artificial

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Después del polémico video de la mujer asoleándose en el palacio nacional, InfodemiaCDMX verificó la información asegurando que era IA, sin embargo días después la presidenta salió a desmentir dicha información. (Infobae-Itzallana)
Después del polémico video de la mujer asoleándose en el palacio nacional, InfodemiaCDMX verificó la información asegurando que era IA, sin embargo días después la presidenta salió a desmentir dicha información. (Infobae-Itzallana)

Miguel Ángel Elorza Vásquez, responsable del “Detector de Mentiras” en las mañaneras, percibe una remuneración neta de más de 102 mil pesos mensuales, según registros públicos; su jefe, Jenaro Villamil, gana apenas 17 mil pesos menos que la presidenta Sheinbaum

El error que obligó a pedir disculpas

El caso de la mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional no solo puso en el centro del debate a una funcionaria de la Secretaría de Hacienda, sino que también dejó en una posición incómoda a uno de los organismos de verificación más visibles del gobierno federal: Infodemia MX.

El pasado 19 y 22 de marzo, Infodemia publicó que las imágenes que circulaban en redes sociales —captadas desde el Zócalo capitalino— eran falsas o habían sido manipuladas con inteligencia artificial. Sin embargo, el lunes 30 de marzo la propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el episodio sí ocurrió, que una persona efectivamente salió a tomar el sol en ese balcón y que incluso se emitió una sanción al respecto.

Ante la evidencia, Infodemia MX emitió una disculpa pública a través de su cuenta de X, reconociendo que su verificación inicial fue incorrecta y ofreciendo una rectificación a sus lectores y seguidores. El episodio reavivó el debate sobre la credibilidad y los métodos de los organismos de verificación oficiales en México.

La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, @InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma.
La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, @InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma.

¿Quién es Miguel Ángel Elorza?

Miguel Ángel Elorza Vásquez es el coordinador de Infodemia y el presentador del segmento conocido como el “Detector de Mentiras”, que aparece de manera recurrente en las conferencias mañaneras de la presidenta Sheinbaum. Desde esa tribuna, el funcionario presenta investigaciones sobre desinformación que circula en internet y emite veredictos sobre la veracidad de videos, imágenes y declaraciones.

Infodemia se presenta como un proyecto de verificación de información que opera bajo la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Elorza forma parte de esa institución desde 2019.

Lo que dicen los registros públicos sobre su sueldo

La misma herramienta que permitió conocer el salario de la funcionaria de Hacienda —la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)— revela los ingresos de Elorza. De acuerdo con el último registro disponible, correspondiente al año 2025, el coordinador de Infodemia percibe una remuneración mensual neta de 102 mil 297 pesos.

Su declaración patrimonial más reciente, presentada en junio de 2025 en el sistema Declaranet, confirma un ingreso anual de 1 millón 446 mil 636 pesos por concepto de su cargo en el SPR. Desde su ingreso a esa institución, Elorza no ha registrado la posesión de bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles de valor en sus declaraciones patrimoniales.

Foto: Declaranet
Foto: Declaranet
Foto; PNT.
Foto; PNT.

La credibilidad del “Detector de Mentiras”, en el banquillo

El episodio del balcón de Palacio pone en perspectiva el rol que juega Infodemia dentro de la comunicación oficial del gobierno. El segmento del “Detector de Mentiras” tiene como premisa central distinguir lo verdadero de lo falso en el ecosistema de información digital. Que el propio organismo haya calificado como falso un hecho que la presidenta terminó confirmando como real generó cuestionamientos que, por ahora, la disculpa pública no ha logrado cerrar del todo.

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