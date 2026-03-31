México

El programa que permite a quienes ganan menos de 17 mil pesos adquirir una vivienda propia sin enganche

Trabajadores fuera del empleo formal encontrarán un nuevo sistema público con reglas digitales y filtros inéditos para acceder a un hogar

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Comisión Nacional de Vivienda alerta fraude (CONAVI/FB)
Acceder a una vivienda digna continúa siendo un reto para quienes en México perciben menos de 17 mil pesos mensuales

Acceder a una vivienda digna continúa siendo un reto para quienes en México perciben menos de 17 mil pesos mensuales, especialmente los trabajadores independientes o quienes no califican a un crédito tradicional. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) impulsa un programa renovado dirigido a facilitar el acceso a casa propia.

Las personas con ingresos de $17 mil pesos mensuales o menos pueden solicitar una casa a través del programa de CONAVI. La inscripción se realiza de manera digital, se prevé para 2026 y exige presentar documentos básicos, además de un certificado de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. El mecanismo busca beneficiar a quienes no cuentan con vivienda y contribuir a la reducción de la población en zonas marginadas.

Para acceder al programa, los solicitantes deben demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Para acceder al programa, los solicitantes deben demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos.

A diferencia de los créditos tradicionales, esta opción de crédito para vivienda ofrece una alternativa a quienes no pueden reunir grandes sumas para un enganche ni cumplen los requisitos comunes. Está orientada a personas con situación laboral precaria o ingresos bajos, que normalmente no acceden a préstamos convencionales.

El registro se realizará únicamente en la página oficial de la CONAVI, donde se habilitará un apartado especial para el proceso anual de 2026. Los solicitantes deben reunir documentos en formato digital, como identificación oficial, comprobantes de ingresos y el certificado de no propiedad. Este último se gestiona ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y prueba que el aspirante no tiene otro inmueble registrado a su nombre.

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Requisitos para acceder a una casa de la CONAVI

Quienes deseen participar en el programa tendrán que acreditar ingresos que no superen los $17 mil pesos mencionados. Además, deben demostrar su situación laboral, ya sea con recibos de sueldo como asalariados o documentos fiscales en caso de ser independientes.

El certificado de no propiedad es indispensable para formalizar la solicitud. Este documento es indispensable para asegurar que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente carecen de una vivienda.

Cómo inscribirse al programa de vivienda 2026 de la CONAVI

La inscripción para el periodo 2026 se realizará exclusivamente en el portal web de la Comisión Nacional de Vivienda. El apartado correspondiente estará disponible cuando inicie la convocatoria anual.

Será necesario reunir los documentos requeridos en formato digital, incluyendo la identificación oficial, los comprobantes de ingresos y el certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. El calendario para la aplicación se publicará en el sitio de la comisión.

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El objetivo declarado es ampliar el acceso a una vivienda digna, especialmente en zonas marginadas de la Ciudad de México y otras regiones del país. De esta forma, la CONAVI busca reducir el número de personas que viven en condiciones precarias.

Quienes cumplan con estos requisitos ven en esta convocatoria una oportunidad para cambiar su situación habitacional y dar pasos hacia la independencia. Los detalles completos y pasos del programa pueden consultarse en https://www.gob.mx/conavi.

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