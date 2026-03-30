Gobierno destina más de 300 millones de pesos a zonas arqueológicas

La Pirámide del Sol en Teotihuacán es el centro de la renovación más ambiciosa en más de treinta años, con una inversión de 30 millones de pesos para modernizar su infraestructura y servicios. (Secretaría de Cultura)

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el Gobierno de México ha destinado 380 millones de pesos a un programa de renovación y rehabilitación que alcanza 46 zonas arqueológicas y 12 museos en una docena de entidades del país. El objetivo es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia de los visitantes y asegurar la conservación del patrimonio histórico nacional.

Este plan, ejecutado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), registra un avance del 46 % hasta la fecha. Los trabajos incluyen acciones de conservación, museografía, señalización y mejora de espacios públicos en los principales sitios arqueológicos, así como en los museos de sitio y los denominados Centros de Atención a Visitantes (Catvis), especialmente en regiones con vestigios de la cultura maya, según se informó en la conferencia matutina de este 30 de marzo.

Una vista aérea muestra a miles de personas reunidas frente al Templo de Kukulcán en Chichén Itzá, Yucatán (INAH)

Renovación en sitios emblemáticos y museos

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, explicó que la inversión se distribuye en un conjunto de proyectos que van desde la restauración de estructuras prehispánicas hasta la actualización de la museografía, la conservación de piezas y la difusión de la riqueza arqueológica mexicana. Entre los beneficiarios se cuentan, además, 12 juegos de pelota precolombinos que forman parte del patrimonio nacional.

La rehabilitación de estos espacios busca dar acceso a un mayor número de visitantes, facilitar la comprensión de los contextos históricos y fortalecer la identidad cultural en las comunidades cercanas.

Una vista aérea nocturna del Parque de Memoria Balam Tun, donde se exhiben estructuras arqueológicas mayas reubicadas y conservadas con iluminación artificial. (INAH)

Objetivos y alcance del programa

El plan también contempla la mejora de la señalización y la creación de entornos más accesibles para el público. El avance hasta ahora permite anticipar que, una vez concluidos los trabajos, los visitantes encontrarán instalaciones modernizadas y recorridos mejor estructurados en algunos de los sitios arqueológicos y museos más importantes del país.

La iniciativa, según las autoridades, responde a la necesidad de preservar los vestigios arqueológicos frente al paso del tiempo y las amenazas ambientales, al tiempo que se promueve una mayor valoración de la historia prehispánica entre las nuevas generaciones.

Con estos recursos, el Gobierno de México busca asegurar la protección y difusión del legado cultural, al tiempo que potencia el turismo y el desarrollo local en las zonas donde se encuentran estos monumentos históricos.