México

Fiscalía CDMX abre investigación por muerte de aficionado tras caída en estadio

La institución realiza necropsia y analiza cámaras de videovigilancia para determinar las causas y deslindar responsabilidades

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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza diligencias en la zona de palcos, donde ocurrió la caída que provocó la muerte del espectador.
Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza diligencias en la zona de palcos, donde ocurrió la caída que provocó la muerte del espectador.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una investigación por la muerte de un hombre registrada este sábado 28 de marzo al interior del Estadio Ciudad de México, antes del inicio del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, que sirvió como evento de reinauguración del inmueble.

¿Qué es lo que se sabe de la caída?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la zona de palcos del estadio, desde donde la persona cayó hasta el área de estacionamiento, lo que le ocasionó la pérdida de la vida. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital confirmó que el aficionado se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente.

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El protocolo de investigación

Mediante un comunicado, la FGJ-CDMX informó que desde el primer momento personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Se realizó el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense.

La institución indicó que se lleva a cabo el protocolo de necropsia de ley para establecer con certeza la causa de la muerte y las condiciones físicas de la persona al momento de la caída. Paralelamente, se analizan las cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, y se recopilan testimonios de quienes se encontraban en el lugar, con el objetivo de reconstruir la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades.

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La reacción de las autoridades capitalinas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó el fallecimiento desde el Zócalo capitalino, donde siguió el partido junto a miles de aficionados. “Es lamentable; mi solidaridad con su familia. Tenemos la información de que la Fiscalía ya está realizando lo correspondiente”, expresó, sin profundizar en detalles sobre las circunstancias del caso.

La muerte ensombreció una jornada que el gobierno capitalino había calificado como un ensayo exitoso de cara al Mundial 2026, y abre preguntas sobre los protocolos de seguridad dentro del recinto en eventos masivos.

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