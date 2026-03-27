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Redes sociales tunden a senadora de Morena por comer “churros” durante votación del Plan B | Video

Además de este episodio, Karina Isabel Ruiz Ruiz participó en los gritos de “apoyo” a Raúl Morón durante la visita de Grecia Quiroz

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La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz fue captada comiendo churros durante la sesión del Plan B.
La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz fue captada comiendo churros durante la sesión del Plan B.

En redes sociales circula una grabación de pocos minutos donde se puede ver a la senadora de Morena, Karina Isabel Ruiz Ruiz, comiendo churros y limpiándose en la ropa durante la larga sesión que se desarrollo el pasado 25 de marzo, día en el que el Senado de la República aprobó a medias el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el clip se muestra como la legisladora, incluso, se chupa los dedos mientras degusta el postre, situación que ha enfurecido a miles de internautas, por la falta de higiene y el comportamiento dentro del recinto en plena votación de un dictamen como el de la reforma electoral, el cual evidenció el distanciamiento de Morena con los partidos de alianza.

Entre los comentarios que se han desatado tras la publicación de esta grabación se encuentran los siguientes:

  • “Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir el senado es todo menos senado; vez de todo salón de belleza, cantina, lugar de citas, para dormir, y ring de luchas!"
  • “Un churro con azúcar se está empacando ¿ Qué no tienen comedores y hasta restaurantes en el senado? Simplemente la oficina de cada uno. A la próxima veremos las patitas con chile y una cerveza en las sesiones”
  • “Vaya nivel de nuestro senado, indignante es poco con lo que vemos a diario, desde abusos en sus funciones hasta tener salón para arreglarse en sus horarios laborales. Son unos desvergonzados”.

Karina Isabel Ruiz se unió al respaldo de Raúl Morón

Durante la votación del Plan B en la Cámara Alta, los legisladores de Morena se unieron en contra de la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien fue invitada senador Emmanuel Reyes Carmona, quien le dio la bienvenida públicamente durante la sesión, acto que desato gritos incitados por el senador Gerardo Fernández Noroña:

“¡Morón! ¡Morón!”

Karina Ruiz no solo comió a mitad de la sesión, también fue una de las senadoras morenistas que apoyó al senador Raúl Morón, un acto que exhibe las prioridades del partido oficialista cuando se trata de ir en contra de mujeres en la política.

¿Por qué Morena cobija a Raúl Morón?

El pasado 17 de febrero la alcaldesa de Uruapan presentó evidencia por la que la Fiscalía de Michoacán no ha descartado la línea de investigación política en el asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

Cabe destacar que en estos señalamientos se ha dado a conocer el nombre de Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel e Ignacio Campos Equihua, quienes podrían estar involucrados con el crimen de Mazo, mismo que los señaló antes de su muerte.

Por su parte, Grecia Quiroz aseguró que la porra de los morenistas está enfocada en crear provocaciones: “La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él… vine a saludar a personas con quienes tengo relación y con nadie más tengo que quedar bien”.

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