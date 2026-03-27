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Nuevo tratamiento aprobado en México para enfermedad cardíaca hereditaria que afecta a jóvenes y deportistas

La miocardiopatía hipertrófica obstructiva cuenta con una nueva alternativa terapéutica que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes

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La miocardiopatía hipertrófica obstructiva cuenta con una nueva alternativa terapéutica que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes
La miocardiopatía hipertrófica obstructiva cuenta con una nueva alternativa terapéutica que promete mejorar la calidad de vida de los pacientes

En México, un nuevo tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo), una enfermedad hereditaria del corazón que puede pasar desapercibida durante años, ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Este avance representa un cambio significativo en la forma en que se aborda esta condición, considerada una de las principales causas de muerte súbita en adultos jóvenes y deportistas aparentemente sanos.

El anuncio se dio en el contexto de la campaña “Haz ECO a tu Corazón”, en colaboración con la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca (AMIC) y la organización Pacientes de Corazón A. C. (PACO). La iniciativa busca fomentar el diagnóstico oportuno y aumentar la conciencia sobre esta enfermedad que afecta aproximadamente a 1 de cada 500 personas.

¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva?

La miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) es una afección genética caracterizada por el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que dificulta el flujo sanguíneo. En su forma obstructiva, el tabique que divide las cavidades del corazón bloquea parcialmente el paso de la sangre, obligando al órgano a trabajar con mayor esfuerzo.

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Entre los síntomas más comunes se encuentran la falta de aire, fatiga, dolor en el pecho, palpitaciones y desmayos, especialmente durante o después de realizar actividad física. Además, puede incrementar el riesgo de complicaciones graves como fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y muerte súbita.

Un tratamiento que va más allá de aliviar síntomas

Tradicionalmente, el tratamiento de esta enfermedad se ha centrado en aliviar los síntomas mediante medicamentos como betabloqueantes o incluso procedimientos invasivos, como cirugías a corazón abierto o intervenciones con catéter.

Sin embargo, el nuevo fármaco aprobado —un inhibidor de la miosina cardíaca— actúa directamente sobre los mecanismos que causan la enfermedad. Esto no solo reduce los síntomas, sino que mejora aspectos clave como la estructura del músculo cardíaco, el flujo sanguíneo, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida de los pacientes.

Especialistas destacan que este avance responde a una necesidad médica no cubierta, especialmente en pacientes que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales.

Diagnóstico temprano, el principal reto

A pesar del avance terapéutico, los expertos coinciden en que el mayor desafío sigue siendo el diagnóstico oportuno. La enfermedad puede heredarse de padres a hijos con una probabilidad del 50 por ciento, lo que hace fundamental la detección en personas con antecedentes familiares.

En este contexto, la campaña “Haz ECO a tu Corazón”, ipulsada por Bristol Myers Squibb México, promueve la consulta médica y estudios como el ecocardiograma, especialmente en personas con síntomas o que practican deporte de alto rendimiento.

Además, se realizarán acciones informativas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluyendo ferias de salud cardiovascular y pruebas gratuitas para identificar riesgos.

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Un llamado a la prevención

Especialistas y organizaciones coinciden en la importancia de generar mayor conciencia sobre esta enfermedad silenciosa. Identificarla a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida normal y complicaciones graves.

El nuevo tratamiento abre una puerta de esperanza, pero también refuerza la necesidad de educación, prevención y acceso a diagnósticos oportunos para reducir el impacto de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva en México.

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