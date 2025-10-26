México Deportes

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Guardar
Lando Norris de McLaren
Lando Norris de McLaren obtuvo la pole position REUTERS/Raquel Cunha

El Gran Premio de la Fórmula 1 de México tendrá lugar este domingo 26 de octubre a partir de las 14 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX. Algunas escuderías comenzaron ya los preparativos para el inicio de la competencia en la que Lando Norris de McLaren saldrá en la pole position.

La competencia de este 2025 es especial, además, porque marca los 10 años del regreso de la Fórmula 1 a México.

16:27 hsHoy

Lando Norris y Liam Lawson ya están en el Autódromo Hermanos Rodríguez a unas horas del inicio de la competencia.

16:23 hsHoy

El japonés Yuki Tsunoda manejó el Honda RA272 con el que el piloto Richie Ginther se llevó el Gran Premio de México en 1965, hace sesenta años.

16:14 hsHoy

Max Verstappen comparte su mejor recuerdo de México en estos diez años de la Fórmula 1 en CDMX.

16:13 hsHoy

Este será el clima en la CDMX durante el Gran Premio de México 2025 de la F1

Si planeas asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez, te compartimos todo lo que debes saber para vivir esta experiencia única y prever cualquier imprevisto

Por Luis Mote

La Fórmula 1 vuelve a
La Fórmula 1 vuelve a la Ciudad de México del 24 al 26 de octubre, y aficionados, pilotos y equipos se preparan para vivir una intensa competencia bajo condiciones climáticas que influirán en la estrategia y rendimiento de la carrera.(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo, regresa este fin de semana a la capital mexicana, donde varios aficionados se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir toda la emoción del Gran Premio de la Ciudad de México 2025.

Leer la nota completa
15:27 hsHoy

Escuderías como Honda, Ferrari, McLaren y Red Bull dieron inicio a los preparativos para la competencia, según expresaron en redes sociales.

15:26 hsHoy

Durante la prueba de calificación sonaron abucheos contra Liam Lawson por sus comentarios sobre Checo Pérez.

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

La tensión en el paddock crece por la presión de la afición y el recuerdo de las palabras del neozelandés contra el consentido Checo Pérez

Por Mariana Campos

El piloto no tuvo un
El piloto no tuvo un buen rendimiento en el primer equipo de Red Bull y ahora su continuidad en el máximo circuito peligra. (REUTERS/Henry Romero)

Pese a que ya pasó más de un año, los abucheos se hicieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la calificación del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, apareció en la pista.

Leer la nota completa
15:24 hsHoy

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

La Semovi invitó a la población a trasladarse por medio de las distintas rutas del Metro, Metrobús y más

Por Luz Coello

cómo llegar al Autódromo Hermanos
cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público (REUTERS/Henry Romero)

La llegada del Gran Premio de México 2025 ha motivado la implementación de un operativo especial de transporte en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar el acceso de miles de aficionados nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Leer la nota completa
15:23 hsHoy

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1

Autoridades capitalinas recomiendan el uso del transporte público y ofrecerán un operativo especial de seguridad para garantizar traslados ágiles y seguros durante el GP de Fórmula 1

Por Alexander Ortiz Rodarte

El Metro iniciará servicio desde
El Metro iniciará servicio desde las 6:00 a.m. y aumentará trenes en la Línea 9 para facilitar el acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez. (REUTERS/Henry Romero)

El Gran Premio de México 2025 traerá una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la Ciudad de México alista un plan especial de movilidad para garantizar el acceso al recinto.

Leer la nota completa
15:22 hsHoy

Gran Premio de México: esta es la ruta gratuita de Metrobús para llegar al evento

El evento deportivo de carreras generará derrama económica para la CDMX

Por Mariana L. Martínez

Este es el metrobús pequeño
Este es el metrobús pequeño eléctrico que ayudó en la Fórmula 1 (X/@MetrobusCDMX)

Durante el 24, 25 y 29 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la alcaldía Iztacalco, por lo que el Metrobús ofrecerá un servicio temporal para ayudar a los aficionados a llegar.

Leer la nota completa
15:22 hsHoy

Temas Relacionados

Fórmula 1Gran Premio de MéxicoLando Norrismexico-deportes

Últimas noticias

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

El entrenador universitario sorprendió a la prensa al poner en perspectiva la tensión del vestuario y descartar cualquier inconveniente en el banquillo auriazul

Critican a Efraín Juárez por

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

La tensión en el paddock crece por la presión de la afición y el recuerdo de las palabras del neozelandés contra el consentido Checo Pérez

México no olvida lo que

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

El exdirectivo de Haas aseguró que la afición convierte al evento en el mejor del calendario de Fórmula 1

Guenther Steiner elogia al público

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

William Scull ya tiene rival

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Con un triplete de Armando “La Hormiga” González, el Rebaño logró imponerse frente al Rojinegro

Chivas gana, gusta y golea

ÚLTIMAS NOTICIAS

El caso Rubens: arte robado,

El caso Rubens: arte robado, redes internacionales y la fragilidad de la protección patrimonial europea

No puedo iniciar sesión en Netflix: qué hacer si aparece ese error

Elecciones 2025, en vivo: hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

Qué alimentos y bebidas evitar para sentirse mejor en el avión

INFOBAE AMÉRICA

El caso Rubens: arte robado,

El caso Rubens: arte robado, redes internacionales y la fragilidad de la protección patrimonial europea

Isaac Hempstead Wright, actor de “Juego de Tronos”, contrajo matrimonio: “El mejor día de mi vida”

Un muerto y seis heridos durante una celebración de exalumnos en la universidad de Lincoln en Pensilvania

George Clooney contó cómo fueron sus comienzos en el mundo artístico y recordó una particular anécdota con Frank Sinatra

Israel autorizó a Hamas cruzar la “línea amarilla” de Gaza para buscar los restos de los rehenes fallecidos

DEPORTES

Con Mastantuono en el banco,

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid le gana al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español

La milimétrica definición del VAR que anuló un espectacular gol de Mbappé en el clásico entre Real Madrid y Barcelona

La tormentosa vida íntima de la figura de la NBA que fue detenida como parte de una red criminal con vínculos con la mafia

La increíble historia del boxeador que perdió 100 peleas y sólo ganó un combate: “Esa sensación es mejor que una victoria”

Una figura del fútbol pateó un penal, anotó el gol y en medio del festejo sufrió una dolorosa lesión