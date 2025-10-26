Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Lando Norris de McLaren obtuvo la pole position REUTERS/Raquel Cunha

El Gran Premio de la Fórmula 1 de México tendrá lugar este domingo 26 de octubre a partir de las 14 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX. Algunas escuderías comenzaron ya los preparativos para el inicio de la competencia en la que Lando Norris de McLaren saldrá en la pole position.

La competencia de este 2025 es especial, además, porque marca los 10 años del regreso de la Fórmula 1 a México.