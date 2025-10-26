Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

El Gran Premio de la Fórmula 1 de México tendrá lugar este domingo 26 de octubre a partir de las 14 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX. Algunas escuderías comenzaron ya los preparativos para el inicio de la competencia en la que Lando Norris de McLaren saldrá en la pole position.
La competencia de este 2025 es especial, además, porque marca los 10 años del regreso de la Fórmula 1 a México.
Lando Norris y Liam Lawson ya están en el Autódromo Hermanos Rodríguez a unas horas del inicio de la competencia.
El japonés Yuki Tsunoda manejó el Honda RA272 con el que el piloto Richie Ginther se llevó el Gran Premio de México en 1965, hace sesenta años.
Max Verstappen comparte su mejor recuerdo de México en estos diez años de la Fórmula 1 en CDMX.
La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo, regresa este fin de semana a la capital mexicana, donde varios aficionados se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir toda la emoción del Gran Premio de la Ciudad de México 2025.
Escuderías como Honda, Ferrari, McLaren y Red Bull dieron inicio a los preparativos para la competencia, según expresaron en redes sociales.
Durante la prueba de calificación sonaron abucheos contra Liam Lawson por sus comentarios sobre Checo Pérez.
Pese a que ya pasó más de un año, los abucheos se hicieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la calificación del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, apareció en la pista.
La llegada del Gran Premio de México 2025 ha motivado la implementación de un operativo especial de transporte en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar el acceso de miles de aficionados nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez.
El Gran Premio de México 2025 traerá una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la Ciudad de México alista un plan especial de movilidad para garantizar el acceso al recinto.
Durante el 24, 25 y 29 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la alcaldía Iztacalco, por lo que el Metrobús ofrecerá un servicio temporal para ayudar a los aficionados a llegar.