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EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: operativos en 8 estados dejan detenidos, armas y explosivos asegurados

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15:10 hsHoy

Operativos relevantes del miércoles 25 de marzo: acciones en ocho estados dejan detenidos, armas y explosivos asegurados

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó esta mañana sobre los operativos llevados a cabo ayer en ocho estados. Detalló detenciones, decomisos de armas, drogas, vehículos y explosivos. Las acciones incluyeron:

  • Baja California: detención de dos personas y aseguramiento de armas, cargadores, chalecos y un vehículo.
  • Baja California Sur: decomiso de un vehículo, armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos.
  • Estado de México: cateos en varios municipios, detención de cuatro personas y aseguramiento de drogas, cartuchos, medicamentos y dispositivos electrónicos.
  • Guerrero: detención por homicidio calificado.
  • Michoacán: decomiso de una ametralladora y cartuchos.
  • Morelos: tres cateos y detención por feminicidio.
  • Sinaloa y Tamaulipas: aseguramiento de artefactos explosivos improvisados.
14:25 hsHoy

Estudiante de preparatoria enfrentará audiencia este jueves por el asesinato de dos profesoras en Michoacán

Este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar “N”, el adolescente de 15 años de edad que asesinó a dos profesoras en la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La audiencia será encabezada por un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para adolescentes.

La audiencia se llevará a cabo a las 10:30 horas en el complejo de juzgados, ubicado a un costado de esa Unidad Especializada para Adolescentes en Morelia, Michoacán.

El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tomará en cuenta las necesidades y las circunstancias particulares del caso, con el fin de garantizar un juicio justo. (Anayeli Tapia/Infobae)
El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tomará en cuenta las necesidades y las circunstancias particulares del caso, con el fin de garantizar un juicio justo. (Anayeli Tapia/Infobae)

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de marzo: localizan a 7 trabajadores desaparecidos en NL, buscan a uno

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Ángel Gabriel “N”, alias “El Moyo”, fue sentenciado a más de 75 años de prisión debido a su implicación en actos violentos registrados en San Luis de la Paz.

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