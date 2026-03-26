EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: operativos en 8 estados dejan detenidos, armas y explosivos asegurados

Ángel Gabriel “N” , alias “El Moyo” , fue sentenciado a más de 75 años de prisión debido a su implicación en actos violentos registrados en San Luis de la Paz .

La audiencia se llevará a cabo a las 10:30 horas en el complejo de juzgados, ubicado a un costado de esa Unidad Especializada para Adolescentes en Morelia, Michoacán.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar “N” , el adolescente de 15 años de edad que asesinó a dos profesoras en la escuela preparatoria Antón Makárenko , en el puerto de Lázaro Cárdenas , en Michoacán. La audiencia será encabezada por un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para adolescentes.

Estudiante de preparatoria enfrentará audiencia este jueves por el asesinato de dos profesoras en Michoacán

Estado de México: cateos en varios municipios, detención de cuatro personas y aseguramiento de drogas, cartuchos, medicamentos y dispositivos electrónicos.

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó esta mañana sobre los operativos llevados a cabo ayer en ocho estados. Detalló detenciones, decomisos de armas, drogas, vehículos y explosivos. Las acciones incluyeron:

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Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores La comunidad de Lázaro Cárdenas fue escenario de un ataque armado en la Preparatoria Antón Makarenko que resultó en el asesinato de dos profesoras