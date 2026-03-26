EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: operativos en 8 estados dejan detenidos, armas y explosivos asegurados

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó esta mañana sobre los operativos llevados a cabo ayer en ocho estados. Detalló detenciones, decomisos de armas, drogas, vehículos y explosivos. Las acciones incluyeron:
Este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar “N”, el adolescente de 15 años de edad que asesinó a dos profesoras en la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La audiencia será encabezada por un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para adolescentes.
La audiencia se llevará a cabo a las 10:30 horas en el complejo de juzgados, ubicado a un costado de esa Unidad Especializada para Adolescentes en Morelia, Michoacán.
Ángel Gabriel “N”, alias “El Moyo”, fue sentenciado a más de 75 años de prisión debido a su implicación en actos violentos registrados en San Luis de la Paz.