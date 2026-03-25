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México mantendrá apoyo a Bachelet para la ONU: “Es ideal para dirigir Naciones Unidas”, opina Sheinbaum

La opinión de la mandataria surge luego de que el presidente de Chile manifestara que no apoyará esta candidatura

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“Es ideal para dirigir Naciones
“Es ideal para dirigir Naciones Unidas”, resalta Sheinbaum (Gobierno de México)

“Nosotros vamos a seguir apoyándola, tengo pronto una llamada con ella”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Luego de que el presidente de Chile, Antonio Kast, anunciara que retiró su apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto durante su conferencia matutina.

“Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando”, reiteró la mandataria mexicana.

Añadió que los argumentos que motivaron el respaldo de México a la ex presidenta chilena permanecen vigentes y continúan fundamentando la postura del país.

Sheinbaum definió a Michelle Bachelet como una mujer con una larga trayectoria internacional. Subrayó su experiencia en la gestión pública y su compromiso con la promoción de la paz global.

“Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales”, puntualizó la presidenta, resaltando que estas cualidades resultan fundamentales para el liderazgo al frente de la organización.

La jefa del Ejecutivo mexicano confirmó que México mantendrá su apoyo a la candidatura, aunque reconoció que el reciente anuncio del presidente chileno introduce un nuevo escenario diplomático.

Queda esperar a ver si Brasil también continuará con el apoyo que le había otorgado en un inicio o se lo retirará también, explicó.

Sheinbaum también destacó el respaldo de su equipo en materia de relaciones exteriores, incluyendo al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, quien tiene amplio conocimiento sobre temas internacionales.

“Nosotros lo hemos platicado con el Canciller, con Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de la Semarnat, pero que como saben, pues tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y del servicio exterior y ella está completamente de acuerdo también”, afirmó.

Con este respaldo institucional, la administración mexicana reitera su confianza en la candidatura de Bachelet, subrayando tanto su perfil como la importancia de fortalecer el papel de Naciones Unidas en el escenario internacional.

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