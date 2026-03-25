Jaime Bonilla y el caso Next Energy: qué dice la ley sobre la infraestructura energética en México

El caso Next Energy firmó contratos para construir plantas fotovoltaicas que nunca entraron en operación

La construcción fallida de una planta fotovoltaica por parte de Next Energy en Mexicali derivó en la inhabilitación por tres años de Jaime N, exgobernador de Baja California, así como en sanciones penales y financieras que marcaron el cierre de su administración.

El proyecto, que había sido impulsado con la finalidad de abastecer de energía eléctrica al estado bajo un contrato de 30 años, se encontró desde el inicio con obstáculos legales, cuestionamientos por falta de permisos federales y una crisis financiera que culminó en la devolución de fondos públicos y la cancelación de contratos.

Esta serie de acontecimientos motivó no solo procedimientos judiciales, sino la apertura de juicios contra exfuncionarios y empresarios vinculados.

El caso quedó definido cuando el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó la inhabilitación de Jaime N por abuso de funciones. Aunado a ello, otros 10 ex-servidores públicos y particulares fueron vinculados a proceso por delitos como peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, al término de una audiencia judicial que se prolongó por 24 horas.

Adicionalmente, el gobierno estatal recuperó 172 millones de pesos tras la cancelación de los contratos y la devolución del dinero depositado en una institución bancaria ubicada en Monterrey.

El caso concentra atención mediática y política por la magnitud financiera del contrato y el impacto potencial sobre los presupuestos estatal y federal. (Crédito: Medios locales de Baja California)

Cancelaciones, litigios y recuperación de fondos estatales

La retención previa de 123 millones de pesos en participaciones federales por parte de la entidad bancaria también impactó directamente el flujo de recursos para el estado de Baja California, complicando la gestión financiera local.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) consideró que el asunto excede su competencia, aunque aclaró que aún puede ser atendido por los tribunales. Por su parte, regidores de Mexicali coincidieron en que nadie debe situarse por encima de la ley, sin importar el cargo ocupado durante el periodo de ejecución del proyecto.

Las diligencias en torno al caso Next Energy establecieron nuevas reglas de escrutinio para la gestión de recursos y licitaciones públicas en Baja California. Aunque Jaime N podrá llevar su proceso en libertad y defenderse conforme a derecho, el desenlace judicial y administrativo del caso ha puesto en el primer plano nacional la necesidad de apego a la legalidad en obras de infraestructura energética en el país.

La industria solar en México

Las inversiones en energía solar en México superaron los USD9.000 millones durante la última década, lo que consolidó al país como el segundo mercado con mayor capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en América Latina.

La generación a partir de energía fotovoltaica contribuyó a diversificar la matriz energética nacional y permitió acelerar la reducción de emisiones al sector eléctrico, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).

Para el cierre de 2023, los estados de Sonora, Chihuahua y Durango lideraban la generación de energía solar en México, concentrando más del 60% de la capacidad instalada nacional. Además, existen actualmente más de 60 proyectos solares en fase operativa.