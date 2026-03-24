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Sheinbaum afirma que hallazgo de electricistas desaparecidos en San Luis Potosí fue por sistema de alerta inmediata

La presidenta confirmó que los siete electricistas fueron localizados con buen estado de salud

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Sheinbaum confirmó el hallazgo de
Sheinbaum confirmó el hallazgo de los siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el hallazgo de los siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí, fue posible por el sistema de alerta inmediata que creó su gobierno a principios del 2025, como parte de las acciones para fortalecer la búsqueda de personas.

En su conferencia mañanera, la mandataria confirmó que los siete electricistas fueron hallados con “buen estado de salud”, sin dar mayores detalles sobre el caso.

“Eh, de inmediato se activó el sistema de alerta y fueron encontrados con buen estado de salud. Eh, de igual manera otro grupo también que gracias al sistema de alerta fue hallado muy rápido”, dijo en Palacio Nacional.

Recalcó que las acciones para la búsqueda de desaparecidos derivan de las reuniones con los colectivos de madres y padres buscadores, así como las modificaciones a leyes en la materia, que se anunciaron en marzo del 2025.

“Entonces, todo esto, pues es gracias a la reunión que hemos tenido con los grupos de activistas y a la modificación que se hizo a la ley a varias leyes relacionadas con la desaparición”, agregó.

Em este sentido, destacó que esta semana presentará el informe sobre la desaparición de personas en el país, asegurando que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) mantiene las reuniones con los colectivos; sin embargo, señaló que de ser necesario se reunirá con ellos personalmente.

Desaparición de electricistas

Ayer, siete electricistas originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, que habían sido reportados como desaparecidos el sábado 21 de marzo en Matehuala, fueron localizados con vida tras la implementación de un operativo de búsqueda, en el que participaron más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal y la policía estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, los electricistas habían salido el 16 de marzo para realizar labores en el altiplano potosino y se perdió comunicación con ellos después de finalizar su jornada laboral.

Tras la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo que incluyó apoyo logístico y jurídico a las familias.

Los trabajadores, identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo, se encuentran en instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir declaración y someterse a las diligencias correspondientes.

Sistema de alerta inmediata

El 17 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de una alerta de búsqueda inmediata para personas desaparecidas, como parte de las seis acciones prioritarias impulsadas por su gobierno frente a esta problemática.

La mandataria subrayó que la atención a los casos de desaparición y no localización se consideró una prioridad nacional, comprometiéndose a esclarecer los hechos y a brindar certeza a los familiares, especialmente en el caso de Teuchitlán, Jalisco.

Dentro de las medidas principales, Sheinbaum Pardo detalló la incorporación de nuevos protocolos en la ley para permitir la emisión de alertas de búsqueda inmediatas en todas las corporaciones y entidades del país.

Esta acción buscó eliminar la espera de 72 horas antes de iniciar la investigación, una práctica que aún persistía en algunos estados.

La presidenta recalcó que cada autoridad, desde el ámbito estatal hasta el federal, debía asumir su responsabilidad y actuar en coordinación con las fiscalías y el Poder Judicial.

El gobierno federal estableció que la alerta de búsqueda inmediata se acompañaría de la apertura inmediata de carpetas de investigación, sin dilaciones, para combatir el delito de desaparición o no localización.

Esta medida se sumó a otras acciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional y garantizar el acompañamiento a las víctimas y sus familias.

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