Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

(Facebook/ExatlonMx)

El ambiente en Exatlón México se presenta tenso y lleno de expectativas este martes 17 de marzo de 2026.

La jornada se marca por la competencia por el Power Token Femenil y el siempre esperado Duelo de los Enigmas, donde los equipos Azul y Rojo buscan afianzar su dominio en la semana 25 de la novena temporada.

Las predicciones y comentarios en redes sociales colocan al equipo azul como el principal favorito para adjudicarse el duelo de los enigmas de este martes.

La escuadra celeste llega motivada, pese a la reciente baja de Ernesto Cázares, y busca reafirmar su dominio tras las victorias en el arranque de la semana.

Sin embargo, se mantiene la posibilidad de que los rojos den la sorpresa, ya que el formato y la presión de la competencia suelen provocar cambios inesperados en el resultado.

Según los spoilers y las tendencias compartidas, los azules saldrían vencedores en el duelo de los enigmas de hoy, consolidando su posición como el equipo a vencer en la semana 25.

Cómo llegan el equipo azul y rojo al capítulo de hoy 17

El equipo azul enfrenta la jornada tras una semana de emociones intensas.

La salida de Ernesto Cázares dejó un vacío y una mezcla de tristeza y motivación en el grupo. A pesar de ello, los azules han logrado sumar victorias clave, incluida la retención de la Villa 360, lo que refuerza su moral y confianza para los retos de este martes.

Por su parte, los rojos llegan con mayor estabilidad colectiva.

Aunque han atravesado constantes desacuerdos internos, han sabido mantenerse unidos en los circuitos.

El golpe emocional que infligieron a los azules la semana anterior les ha dado un impulso extra, y afrontan los desafíos del día con la intención de revertir la tendencia de la semana y recuperar terreno.

Qué es y quiénes compiten por el Power Token Femenil

El Power Token Femenil es un beneficio especial dentro de Exatlón México que permite a la atleta ganadora obtener una moneda canjeable por artículos electrónicos.

Esta competencia se realiza de forma exclusiva entre las integrantes femeninas de los equipos rojo y azul, otorgando un premio adicional a la mejor del día.

Hoy todas las mujeres de ambas escuadras lucharán en la pista por quedarse con el Power Token Femenil.

Qué es el duelo de los enigmas

El duelo de los enigmas es una prueba especial dentro de Exatlón México que enfrenta a los equipos en un circuito con retos físicos y acertijos.

El ganador accede a recompensas o ventajas que pueden resultar decisivas en la competencia semanal.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas