México

Así fue el desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX por el Mundial 2026

El Paseo de la Reforma reunió a cientos de personas caracterizadas como catrinas y catrines, fusionando la tradición del Día de Muertos con la emoción futbolística previo al Mundial 2026

Guardar
En el marco de la
En el marco de la celebración del Mundial 2026, se realizó una caminata en la que participaron Catrinas Mundialistas del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Cientos de personas se reunieron el domingo 22 de marzo en el corazón de Ciudad de México para participar en el desfile “Catrinas Mundialistas”, una celebración que fusionó la tradición del Día de Muertos con la expectativa por el Mundial 2026. La convocatoria, realizada por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, motivó a asistentes de todas las edades a recorrer el emblemático Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio de Bellas Artes, integrando símbolos nacionales y futbolísticos en una colorida manifestación popular.

El evento, enmarcado dentro de las actividades previas al torneo internacional de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ofreció una jornada que destacó por el ambiente festivo y la creatividad de los participantes. Desde las 8:00 horas, los asistentes tuvieron acceso a sesiones de maquillaje profesional para transformarse en catrinas y catrines, figuras femeninas y masculinas que representan calaveras elegantemente vestidas, emblema del Día de Muertos y patrimonio cultural reconocido por la UNESCO.

La explanada de Bellas Artes
La explanada de Bellas Artes sirvió de escenario final para actividades culturales y sesiones fotográficas masivas, consolidando el desfile como un espacio de encuentro entre tradición y fútbol. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El desfile comenzó alrededor de las 14:00 horas y avanzó por una de las principales avenidas de la capital mexicana, donde se apreciaron maquillajes que mezclaban elementos tradicionales con referencias futboleras, como balones, flores tradicionales, máscaras, camisetas de la selección mexicana y banderas. Familias, turistas y curiosos se sumaron al recorrido, deteniéndose a observar carros alegóricos, figuras de cartón del trofeo mundialista y calaveras vestidas con uniformes deportivos.

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2026.- En
CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2026.- En el marco de la celebración del Mundial 2026, se realizó una caminata en la que participaron Catrinas Mundialistas del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la organización, la iniciativa buscó destacar tanto la identidad nacional como la pasión por el fútbol, en una edición que se presenta como la primera con temática mundialista fuera del periodo habitual de octubre y noviembre. El colectivo de la Mega Procesión de las Catrinas es un movimiento cultural que nació en 2014, creado por Jessica Elizabeth Esquivias Rodríguez, CEO de Mega Body Paint México. Su origen responde al interés de rescatar, promover y dignificar nuestras tradiciones, particularmente el Día de Muertos, desde una iniciativa ciudadana.

Durante la tarde, la explanada del Palacio de Bellas Artes acogió actividades culturales y sesiones fotográficas masivas, consolidando el desfile como una plataforma para la interacción entre público y tradición. Entre las propuestas, destacaron las caracterizaciones de catrinas portando motivos futbolísticos, reflejando la expectativa por el próximo Mundial.

Maquillaje profesional, carros alegóricos y
Maquillaje profesional, carros alegóricos y disfraces con motivos futbolísticos marcaron una jornada en la que la cultura mexicana y el deporte se encontraron en el centro de la capital. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El 11 de junio de 2026, Ciudad de México recibirá el partido inaugural del torneo, que contará con la participación de 48 selecciones y se extenderá hasta el 19 de julio. La celebración de este desfile refuerza el vínculo entre la herencia cultural mexicana y uno de los eventos deportivos de mayor alcance a nivel global.

Temas Relacionados

CatrinasCDMXMundial 2026Catrinas Mundialistasmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine? El empresario y presidente de Grupo Crónica que murió a los 85 años

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine marca el fin de una carrera que abarcó medios, educación y organismos empresariales en el país

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine?

Kunno reacciona tras ser el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: “Sé que tuve muchos errores”

El influencer fue el quinto concursante en abandonar la competencia

Kunno reacciona tras ser el

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 24 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Plan B se destraba y va a comisiones este martes, mientras Monreal reconoce que podría no prosperar

La reforma electoral entra en una fase clave en el Senado tras varios días de ajustes técnicos y negociaciones

Plan B se destraba y

Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: así fue su salida del reality

El influencer no logró el respaldo del público pese al apoyo de figuras como Ángela Aguilar

Kunno es el quinto eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos integrantes de

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

ENTRETENIMIENTO

Kunno reacciona tras ser el

Kunno reacciona tras ser el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: “Sé que tuve muchos errores”

Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: así fue su salida del reality

Jackson Wang en Tecate Pa’l Norte 2026: posible setlist, horario y escenario para su show en Monterrey

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Quién es la nueva novia de William Levy que presumió en redes sociales

DEPORTES

Quién es el campeón mundial

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas