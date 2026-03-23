Así fue el desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX por el Mundial 2026

En el marco de la celebración del Mundial 2026, se realizó una caminata en la que participaron Catrinas Mundialistas del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Cientos de personas se reunieron el domingo 22 de marzo en el corazón de Ciudad de México para participar en el desfile “Catrinas Mundialistas”, una celebración que fusionó la tradición del Día de Muertos con la expectativa por el Mundial 2026. La convocatoria, realizada por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, motivó a asistentes de todas las edades a recorrer el emblemático Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio de Bellas Artes, integrando símbolos nacionales y futbolísticos en una colorida manifestación popular.

El evento, enmarcado dentro de las actividades previas al torneo internacional de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ofreció una jornada que destacó por el ambiente festivo y la creatividad de los participantes. Desde las 8:00 horas, los asistentes tuvieron acceso a sesiones de maquillaje profesional para transformarse en catrinas y catrines, figuras femeninas y masculinas que representan calaveras elegantemente vestidas, emblema del Día de Muertos y patrimonio cultural reconocido por la UNESCO.

La explanada de Bellas Artes sirvió de escenario final para actividades culturales y sesiones fotográficas masivas, consolidando el desfile como un espacio de encuentro entre tradición y fútbol. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El desfile comenzó alrededor de las 14:00 horas y avanzó por una de las principales avenidas de la capital mexicana, donde se apreciaron maquillajes que mezclaban elementos tradicionales con referencias futboleras, como balones, flores tradicionales, máscaras, camisetas de la selección mexicana y banderas. Familias, turistas y curiosos se sumaron al recorrido, deteniéndose a observar carros alegóricos, figuras de cartón del trofeo mundialista y calaveras vestidas con uniformes deportivos.

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2026.- En el marco de la celebración del Mundial 2026, se realizó una caminata en la que participaron Catrinas Mundialistas del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la organización, la iniciativa buscó destacar tanto la identidad nacional como la pasión por el fútbol, en una edición que se presenta como la primera con temática mundialista fuera del periodo habitual de octubre y noviembre. El colectivo de la Mega Procesión de las Catrinas es un movimiento cultural que nació en 2014, creado por Jessica Elizabeth Esquivias Rodríguez, CEO de Mega Body Paint México. Su origen responde al interés de rescatar, promover y dignificar nuestras tradiciones, particularmente el Día de Muertos, desde una iniciativa ciudadana.

Durante la tarde, la explanada del Palacio de Bellas Artes acogió actividades culturales y sesiones fotográficas masivas, consolidando el desfile como una plataforma para la interacción entre público y tradición. Entre las propuestas, destacaron las caracterizaciones de catrinas portando motivos futbolísticos, reflejando la expectativa por el próximo Mundial.

Maquillaje profesional, carros alegóricos y disfraces con motivos futbolísticos marcaron una jornada en la que la cultura mexicana y el deporte se encontraron en el centro de la capital. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El 11 de junio de 2026, Ciudad de México recibirá el partido inaugural del torneo, que contará con la participación de 48 selecciones y se extenderá hasta el 19 de julio. La celebración de este desfile refuerza el vínculo entre la herencia cultural mexicana y uno de los eventos deportivos de mayor alcance a nivel global.