Tazón de pescado agridulce con arroz integral: receta saludable y fácil para una comida completa

El tazón de pescado agridulce con arroz integral incorpora proteína, fibra y cítricos para una opción completa y saludable en la dieta diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa equilibrada y llena de sabor gana espacio en la cocina cotidiana. Este tazón de pescado agridulce con arroz integral reúne ingredientes frescos en una preparación práctica que puede adaptarse a distintos momentos del día.

La combinación de proteína, fibra y toques cítricos ofrece una experiencia completa sin complicaciones. Cada componente aporta textura y contraste, lo que convierte al plato en una opción atractiva tanto por su perfil nutricional como por su presentación.

Además, el uso de pescado permite diversificar la alimentación con un ingrediente versátil. Integrarlo en recetas como esta facilita su consumo frecuente sin caer en preparaciones repetitivas.

Una propuesta nutritiva con ingredientes equilibrados

La combinación de arroz integral, pescado, piña y col morada crea un plato equilibrado con sabor, color y variedad nutricional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado es una fuente de proteína que contribuye al mantenimiento del organismo. Su incorporación en platos principales permite construir comidas completas sin recurrir a procesos complejos.

El arroz integral suma fibra y favorece una sensación de saciedad prolongada. Junto con la piña y la col morada, se logra un balance entre frescura, acidez y consistencia.

Este tipo de combinaciones también permite alternar ingredientes según disponibilidad. El resultado mantiene su esencia al integrar elementos que aportan color, sabor y valor nutricional.

Recete de arroz con pescado con arroz

El arroz integral aporta fibra, favorece la saciedad y complementa el aporte nutricional del pescado en esta propuesta alimenticia. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 15 minutos. Al finalizar el rendimiento total será de una porción.

Ingredientes

Arroz integral

1/2 taza de arroz integral

2 tazas de agua

1 cucharada de sal

Terminado y presentación

2 cucharaditas de aceite de aguacate

1 diente de ajo, picado

1 filete de pescado de 200 g aprox.

1/2 taza de piña, cortada en cubos

1/2 taza de cebolla, picada

1/2 cucharadita de salsa de soya

1/2 cucharadita de salsa inglesa

1 limón, el jugo

1/8 de taza de col morada, cortada en juliana

chile de árbol troceado, al gusto

Preparación

Arroz integral

Enjuaga el arroz con suficiente agua y escúrrelo.

Coloca sobre fuego alto una olla con el agua y el arroz; cuando hierva, añade la sal, tapa la olla, baja el fuego y deja cocinar durante 10 minutos.

Retira la olla del fuego y deja reposar el arroz.

Terminado y presentación

Coloca sobre el fuego un sartén con la mitad del aceite; cuando esté caliente, sofríe el ajo por un par de minutos y añade el pescado. Deja que se cocine por ambos lados durante 5 minutos. Retíralo del fuego, desmenúzalo y resérvalo

Añade la otra mitad del aceite en el mismo sartén y cocina los cubos de piña hasta que se doren. Retíralos del fuego y resérvalos

Sofríe en el mismo sartén la cebolla, sin que se dore. Incorpora el pescado y añade la salsa de soya, la salsa inglesa y el jugo de limón

Distribuye uniformemente en un tazón el arroz, el pescado, los cubos de piña y la juliana de col. Espolvorea al final chile troceado al gusto

Beneficios del pescado y formas de integrarlo

El tazón de pescado agridulce representa una alternativa práctica y nutritiva para diversificar la dieta con platillos fáciles y atractivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de pescado aporta nutrientes esenciales dentro de una dieta variada. Su inclusión frecuente permite diversificar las fuentes de proteína en la alimentación diaria.

Otra ventaja es su versatilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha, al horno o en mezclas como este tazón, donde se integra con otros ingredientes sin perder protagonismo.

Alternar el pescado con otros alimentos facilita mantener una dieta equilibrada. Preparaciones como esta ofrecen una forma práctica de incorporarlo sin complicaciones ni rutinas repetitivas.