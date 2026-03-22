Moda a escala en México: lanzan Celebrity Dolls 2026 para universitarios con premios de hasta 20 mil pesos

El certamen abre convocatoria para estudiantes y egresados de moda en México, con el objetivo de impulsar el diseño a escala

La industria de la moda en México continúa diversificándose y apostando por nuevos formatos creativos. En este contexto, se anunció el lanzamiento de Celebrity Dolls 2026: Cuéntanos tu historia a escala, un concurso dirigido a universitarios que propone llevar la alta costura al terreno del diseño en miniatura, una tendencia emergente que comienza a consolidarse como nicho profesional.

El certamen está enfocado en estudiantes y egresados de diseño de modas y carreras afines, quienes tendrán la oportunidad de desarrollar propuestas conceptuales y técnicas bajo estándares similares a los de la moda tradicional, pero adaptadas a una escala reducida.

La iniciativa busca no solo detonar la creatividad, sino también abrir nuevas rutas laborales en una industria con menor inversión inicial y amplias posibilidades de comercialización.

“Element”: el eje creativo del concurso

Para esta edición 2026, los participantes deberán trabajar bajo el concepto “Element”, el cual invita a elegir entre los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego o agua.

A partir de esta selección, los concursantes deberán construir una narrativa estética que se reflejará en un boceto inicial y posteriormente en una pieza confeccionada a escala.

Los diseños serán aplicados en modelos hiperrealistas de fantasía desarrollados por la agencia BIANCA Y MALENA, considerada pionera en este tipo de propuestas en América Latina. Este enfoque permite explorar el diseño desde una perspectiva detallista, donde la precisión, los materiales y la narrativa visual juegan un papel central.

Jurado especializado y proyección profesional

Uno de los principales atractivos del concurso es la participación de un jurado conformado por figuras relevantes de la moda en México. Entre ellos destacan la crítica de moda Brenda Jaet, el stylist Mole Antolín, la diseñadora Lydia Lavín y el creador de alta costura Macario Jiménez.

Su intervención garantiza una evaluación con criterios profesionales, además de ofrecer a los participantes la posibilidad de posicionarse frente a expertos que marcan tendencia en la industria.

Tres etapas rumbo a la final

El proceso del certamen se desarrollará en tres fases, en las que los aspirantes serán evaluados progresivamente hasta seleccionar a los 10 finalistas. Estos proyectos serán exhibidos en un evento especial que reunirá a medios de comunicación, figuras del ámbito artístico y representantes de marcas del sector moda.

La gran final se llevará a cabo el 21 de mayo de 2026, donde se premiará a los tres mejores diseños con incentivos económicos de 20 mil, 10 mil y 5 mil pesos, respectivamente. Además del estímulo económico, los ganadores obtendrán visibilidad mediática, un factor clave para impulsar sus carreras.

Moda con impacto social

Además de su enfoque creativo, Celebrity Dolls 2026 incorpora un componente social relevante. Parte de las piezas finalistas serán destinadas a una subasta internacional, cuyos recursos se donarán íntegramente a una fundación que apoya a mujeres con cáncer de mama en situación vulnerable.

Este elemento posiciona al certamen no solo como una plataforma de impulso al talento emergente, sino también como una iniciativa que vincula la moda con causas sociales de alto impacto.

Una industria emergente con futuro

De acuerdo con Carlos Montoya, fundador de BIANCA Y MALENA, el diseño a escala representa una oportunidad concreta para transformar la manera en que los jóvenes se integran a la industria de la moda.

El especialista subraya que este tipo de propuestas permite desarrollar proyectos creativos con menor inversión, pero sin sacrificar calidad ni exigencia técnica, lo que abre la puerta a una nueva generación de diseñadores.

Con esta apuesta, Celebrity Dolls 2026 se consolida como un puente entre la academia y el mercado, impulsando una visión innovadora donde la moda a escala deja de ser una curiosidad para convertirse en una alternativa profesional viable en México.