México

Decomisan camioneta con casi seis mil litros de combustible en una carretera de Huehuetoca

El hallazgo ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México patrullaban la zona

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El hallazgo ocurrió durante labores
El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en coordinación con la Guardia Nacional. (Crédito: X/@SS_Edomex)

Seis contenedores con hidrocarburo fueron asegurados en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, luego de que autoridades localizaron una camioneta aparentemente abandonada sobre la carretera Huehuetoca-Coyotepec.

El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la Guardia Nacional. De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes detectaron una unidad que desprendía un fuerte olor a combustible, por lo que le dieron seguimiento.

Metros adelante, los elementos ubicaron la camioneta detenida y sin ocupantes. Al realizar una inspección, observaron que en la parte trasera, dentro de una caja seca acoplada, se encontraban seis contenedores de plástico con capacidad aproximada de mil litros cada uno.

Depósitos, casi al borde de su capacidad

Los depósitos estaban cerca de su capacidad máxima, con alrededor del 90 por ciento de su volumen ocupado por hidrocarburo. En el lugar también se localizó una manguera, lo que forma parte de los indicios asegurados junto con la unidad.

Al interior de la camioneta
Al interior de la camioneta se encontraban seis contenedores de plástico con capacidad aproximada de mil litros cada uno. (Crédito: X / @SS_Edomex)

Tras la revisión, tanto el vehículo como el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar el origen del hidrocarburo y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

El aseguramiento se realizó en una vialidad que conecta distintos puntos del Estado de México, donde se mantienen recorridos de vigilancia para detectar actividades irregulares relacionadas con el traslado de combustible.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hallazgo. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si la unidad está vinculada con alguna red de transporte ilegal de hidrocarburos o con otros hechos.

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