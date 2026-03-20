El polémico tema de la vida de Julieta Venegas que quedó fuera de su libro autobiográfico ‘Norteña, memorias del comienzo’

Julieta Venegas anuncia el lanzamiento de su libro autobiográfico Norteña, donde explora sus orígenes personales y creativos. | (Crédito: Itzalllana/Infobae México)

El lanzamiento de “Norteña: memorias del comienzo” confirma la decisión de Julieta Venegas de excluir cualquier detalle sobre su vida amorosa en su libro autobiográfico. La artista opta por enfocarse en sus raíces familiares y en la relación que mantiene con la música, elementos que considera esenciales para su identidad.

Julieta Venegas ha dejado fuera de su autobiografía los aspectos relacionados con su vida amorosa, un detalle que ha generado expectativas entre sus seguidores. En su lugar, la obra destaca la niñez y adolescencia de la cantautora, su entorno familiar y cómo surgió su vocación musical, aspectos que estructuran el eje central del libro.

“Es más sobre mi relación con la música, las memorias se enfocan en algo y yo quería saber de dónde venía (la música) en mí”, dijo Venegas a pregunta expresa, durante un encuentro fugaz con la prensa.

La ausencia de relatos sentimentales en el libro responde al propósito explícito de Venegas: narrar los orígenes de su vínculo con la música y su proceso creativo personal. Así, la narración recorre su infancia y juventud en Tijuana y la Ciudad de México, el apoyo fundamental de su familia y su incursión artística en grupos como Tijuana No! hasta consolidarse como solista en 1997.

La cantante mexicana decide omitir aspectos sentimentales en su libro, priorizando el descubrimiento artístico y su proceso creativo personal (EFE/ Mario Guzmán)

‘Norteña: memorias del comienzo’, remembranza de sus años en Tijuana

La obra presenta episodios clave de la vida de Venegas entre Tijuana y la Ciudad de México. Se configura como una bitácora en la que la autora explora su identidad y las raíces de su pasión musical.

El libro aborda recuerdos familiares, escenarios cotidianos y vivencias que marcaron sus primeros años. Para Venegas, este ejercicio de memoria busca “explorar los orígenes personales y creativos” de su carrera.

El libro se publicará en mayo en librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España, tanto en formato físico como digital y en audiolibro, bajo el respaldo de editoriales independientes.

A diferencia de otras autobiografías, la autora omite deliberadamente cualquier referencia a su vida amorosa, dando prioridad al descubrimiento artístico y personal en estas páginas.

La obra recorre la niñez de Julieta Venegas en Tijuana y su posterior desarrollo como solista tras integrar Tijuana No! (EFE/José Méndez)

‘Norteña’ entre un nuevo álbum y su proyecto autobiográfico

Junto al libro, Venegas ha preparado un nuevo álbum titulado también “Norteña”. Aunque ambos proyectos se desarrollaron de manera paralela, la autora destaca que se trata de propuestas creativas distintas. “El libro y el disco son cosas distintas. El disco es una celebración a mi tierra, todo está conectado y a la vez no”, señaló la cantante.

El álbum, cuyo primer sencillo “Tengo que contarte” cuenta con la colaboración de Natalia Lafourcade, ofrece una perspectiva musical del territorio y los afectos. Venegas expresó satisfacción por grabar junto a Lafourcade, a quien considera una amiga cercana. Para la artista, el libro y el disco están unidos por el recuerdo y la construcción de memoria, aunque cada uno tiene su propio enfoque narrativo.

Natalia Lafourcade colabora en el sencillo 'Tengo que contarte', incluido en el álbum 'Norteña', fortaleciendo los lazos musicales entre ambas artistas (Jesús Avilés/Infobae)

“A Natalia la amo y la admiro mucho, nos conocimos hace muchos años y al final es una canción que habla de amistad. Siempre nos hablamos así de ‘amiga, amiga’ entonces era lindo cantar con alguien así”, expresó la artista.