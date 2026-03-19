México

VIDEO de mujer captada bronceando sus piernas en balcón de Palacio Nacional desata polémica

El momento, captado por un usuario de X, generó un debate sobre los límites del uso del espacio público

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Una mujer fue captada tomando
Una mujer fue captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional. (Captura de pantalla: X)

Un video que muestra a una mujer presuntamente tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional en Ciudad de México ha capturado la atención pública y abierto un debate sobre los límites del uso y el respeto de espacios simbólicos.

En X —antes Twitter—, el popular creador de contenido Vampipe —una voz crítica de la 4T— difundió un audiovisual que muestra a una mujer de aproximadamente 25 a 30 años, sentada en un balcón de Palacio Nacional.

A pesar de que la grabación se hizo a una larga distancia, las capacidades de las cámaras del dispositivo permiten apreciar que la mujer permanece sentada en una silla, con un vestido recogido hasta sus piernas, las cuales son alcanzadas por los rayos del sol.

Reacciones y polémica en torno al video

En una primera publicación, el popular tuitero editó el video, incluyendo un extracto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mandataria explica a la prensa que escuchó desde Palacio Nacional el concierto gratuito ofrecido por Shakira en el Zócalo el pasado 3 de marzo.

Ante las críticas que ponían en duda la veracidad del video, el creador digital subió una versión extendida, con su audio original, para acreditar que fue grabado desde la explanada de la Plaza de la Constitución.

Infobae México solicitó una postura oficial a fuentes de la Presidencia de la República sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta.

¿Por qué es relevante el tema?

Aunque parezca un hecho trivial o cómico, toca fibras sensibles sobre la cultura, la política y el respeto a los espacios públicos en México.

El simbolismo del recinto: Palacio Nacional no es cualquier edificio; es la sede del Poder Ejecutivo Federal y la residencia de la presidenta. Es un monumento histórico que alberga murales de Diego Rivera y siglos de historia política. Ver un acto asociado con el ocio en un lugar de solemnidad republicana genera un choque visual y simbólico que invita a debatir sobre los límites del uso del espacio público.

El debate sobre la seguridad y el orden: El video pone sobre la mesa preguntas incómodas para las autoridades: ¿Cómo es que alguien pudo instalarse con tal comodidad en un área restringida o altamente vigilada?

En breve, más información **

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