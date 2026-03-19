“La realidad es otra”: Alito Moreno presume encuestas donde el PRI lidera

PRI de Alito Moreno lanza movimiento sorpresa para frenar la reforma electoral de Sheinbaum.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, ha presentado en redes sociales datos de encuestas donde el partido que encabeza figura a la cabeza en intención de voto para el 2027, sólo por debajo de Morena.

El dirigente abrió su mensaje abordando las críticas que el partido suele recibir:

“Nos critican, dicen que no hacemos nada, que estamos muertos, que estamos perdidos, que no tenemos ninguna posibilidad. Pero la realidad es otra. No nos dejan de atacar, no nos dejan de presionar, no nos dejan de señalar todos los días.

Además, aseguró que existenta contra el PRI una campaña de desprestigio que viene de la prensa: “La campaña en varios medios de comunicación contra nosotros es brutal. Las encuestas que paga el gobierno buscan desmoralizar, pero incluso en esas mediciones es evidente que estamos creciendo. Y aun así, aquí estamos. Firmes. De pie. Avanzando”.

El dirigente comentó que “cuando un proyecto NO preocupa, lo ignoran. Cuando un partido NO representa nada, NO lo atacan. Todo esto es señal clara de algo. Los priistas les preocupamos. Es señal de que estamos creciendo. Es señal de que saben que los priistas vamos por el camino correcto”.

Alito habla de los errores del PRI

Crédito: PRI Nacional | Morena

En su mensaje, Alito Moreno aprovechó para admitir que su partido político cometió errores: “También lo decimos con claridad. No somos perfectos. Ha habido errores, pero estamos en el camino de corregirlos, de aprender y de seguir sumando esfuerzos por el bien de México.

De igual modo, habló de la trayectoria del PRI como partido gobernante en México:

“Con mucha valentía, los priistas somos los defensores de México. Y vamos a defender al país para que México avance. Tenemos experiencia, tenemos capacidad y sabemos gobernar”.

El dirigente finalizó su mensaje diciendo: “Las familias de México lo saben. Hoy, somos la alternativa mejor posicionada frente a MORENA. NADIE va a defender mejor a las y los mexicanos que el PRI. ¡NO NOS VAN A DOBLAR! Y no estamos solos. Miles de ciudadanos valientes en todo el país se están sumando para hacer un frente común y defender a México rumbo al 2027. Vamos a seguir creciendo, trabajando y dando resultados. Porque cuando el PRI gobernó, México avanzó”.