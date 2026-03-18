Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de marzo: servicio lento en la Línea 3

Línea 2 del Metro CDMX: así funcionan los nuevos pasillos motorizados de accesos en la estación Zócalo Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que estas instalaciones forman parte del proyecto de mejoramiento de la red del Metro

Estos son los nuevos mecanismos instalados en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el Gobierno de la Ciudad de México empezaron con el proyecto de remodelación de la Línea 2, la ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña está siendo intervenida en diferentes puntos importantes para optimizar su servicio, principalmente de cara al inicio del Mundial 2026, pues las autoridades prevén que será la principal ruta de transporte para los aficionados nacionales y extranjeros.