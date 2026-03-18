México

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de marzo: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Guardar
21:44 hsHoy

Servicio lento en la Línea 3 del Metro CDMX

Usuarios reportaron retrasos en el paso de trenes, por lo que el STC Metro informó que se agiliza el paso de trenes.

"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón", publicaron.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
21:41 hsHoy

Línea 2 del Metro CDMX: así funcionan los nuevos pasillos motorizados de accesos en la estación Zócalo

Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que estas instalaciones forman parte del proyecto de mejoramiento de la red del Metro

Estos son los nuevos mecanismos
Estos son los nuevos mecanismos instalados en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el Gobierno de la Ciudad de México empezaron con el proyecto de remodelación de la Línea 2, la ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña está siendo intervenida en diferentes puntos importantes para optimizar su servicio, principalmente de cara al inicio del Mundial 2026, pues las autoridades prevén que será la principal ruta de transporte para los aficionados nacionales y extranjeros.

Leer la nota completa
15:56 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
14:45 hsHoy

Metro CDMX

En las Líneas 2, 3, 7, 8, 12 y B se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.

13:27 hsHoy

Metro CDMX

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones.

13:26 hsHoy

Metrobús CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 18 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
13:25 hsHoy

Metro CDMX

Las Líneas 3, 8, 9, 12 y A registran alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación. Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.

11:18 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 18 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCCDMXmexico-noticias

Últimas noticias

André Jardine sería buscado por este equipo de Brasil

Tras el interés mostrado desde Brasil, el entrenador brasileño destaca su compromiso con las águilas mientras la eliminatoria ante Philadelphia Union podría definir su continuidad en Coapa

André Jardine sería buscado por

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: ocupación de CNTE en el Zócalo de la capital

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

En plena revisión del T-MEC, Víctor Manuel Aguilar Pérez es ratificado como embajador de México ante la OMC

Con 76 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el Senado aprobó a un diplomático estratégico para negociaciones comerciales

En plena revisión del T-MEC,

¿Morena dejará pasar a los verdes? Manuel Velasco pide respetar acuerdos y revela a aspirantes a gubernaturas en 2027

El coordinador del PVEM en el Senado destapa a legisladores que van a encuesta y espera igualdad de condiciones

¿Morena dejará pasar a los

Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

Con tres caídas en menos de seis meses, la intérprete de ‘La Güereja’ enfrenta momentos complicados mientras continúa su agenda artística y causa preocupación entre compañeros y fans

Preocupa salud de María Elena

ÚLTIMAS NOTICIAS

El nuevo destino del galpón

El nuevo destino del galpón abandonado de los hermanos Shocklender en Los Piletones

Cande Molfese respondió a las críticas por su cuerpo tras sus vacaciones en Punta Cana

Receta de torta de 80 golpes, rápida y fácil

Retratos, miniaturas y secretos: el enigma de la belleza de Ana Bolena bajo la lupa de la historia

Sigue estos pasos para encontrar los correos archivados de Gmail

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

Un restaurante de California retira a robot de entretenimiento tras incidente con comensales

Cold Spring se consolida como el destino estrella de la primavera accesible desde Nueva York por tren

DEPORTES

Recuperación en defensa, corrida de

Recuperación en defensa, corrida de arco a arco y definición al ángulo: el golazo de Julián Álvarez en la revancha ante el Tottenham

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid cae con Tottenham y se está clasificando a los cuartos en la Champions League

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña