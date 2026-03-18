Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de marzo: servicio lento en la Línea 3

Usuarios reportaron retrasos en el paso de trenes, por lo que el STC Metro informó que se agiliza el paso de trenes.
"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón", publicaron.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el Gobierno de la Ciudad de México empezaron con el proyecto de remodelación de la Línea 2, la ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña está siendo intervenida en diferentes puntos importantes para optimizar su servicio, principalmente de cara al inicio del Mundial 2026, pues las autoridades prevén que será la principal ruta de transporte para los aficionados nacionales y extranjeros.
En las Líneas 2, 3, 7, 8, 12 y B se registra alta afluencia, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
La estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las Líneas 3, 8, 9, 12 y A registran alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación. Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 18 de marzo de 2026.