México

Tras denunciar violaciones a sus derechos, reos del penal Tepexi de Rodríguez en Puebla son golpeados: SSP ya investiga el caso

Las personas privadas de la libertad compartieron videos para exhibir las condiciones en las que se encuentran, denunciando falta de comida y atención médica

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Al menos dos internos del penal de Tepexi de Rodríguez, en el estado de Puebla, fueron golpeados luego de denunciar presuntas violaciones a derechos humanos dentro del centro penitenciario, situación que ya es investigada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con medios locales, las personas privadas de la libertad (PPL) realizaron transmisiones en vivo para exhibir las condiciones en las que se encuentran y solicitar apoyo de las autoridades estatales. Entre sus principales señalamientos destacaron la falta de alimentos, comida en mal estado y restricciones en las visitas familiares.

Denuncian falta de comida, atención médica y acceso a defensa

En los testimonios difundidos, uno de los internos aseguró que lleva más de dos años sin ver a su familia, mientras que otros denunciaron que las visitas son limitadas y con restricciones en el ingreso de alimentos.

También señalaron que, debido a la falta de recursos económicos, no pueden acceder a una defensa legal adecuada, lo que complica demostrar su inocencia en algunos casos.

A esto se suman denuncias por condiciones precarias al interior del penal, como la escasez de insumos básicos. Un interno afirmó que en dos años solo ha recibido de manera ocasional medicamentos, además de artículos mínimos como cobijas y productos de higiene, lo que refleja posibles violaciones a derechos humanos dentro del centro penitenciario.

Golpean a reos tras hacer públicas las denuncias

Horas después de que los internos hicieran públicas sus denuncias, uno de ellos fue agredido físicamente dentro de su celda, hecho que quedó registrado en una transmisión en vivo.

En el video se observa cómo un presunto interno ingresa al espacio y golpea al denunciante, pese a que este le advierte que está transmitiendo en ese momento, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las personas privadas de la libertad.

Tras la agresión, familiares de uno de los afectados reportaron que perdieron contacto con él, por lo que solicitaron apoyo para conocer su estado de salud y garantizar su integridad.

SSP de Puebla ya investiga lo ocurrido

Luego de la difusión de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Tepexi de Rodríguez.

La dependencia estatal aseguró que no tolerará conductas que vulneren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que actuará con firmeza en caso de confirmarse irregularidades.

Aunque hasta el momento no se han detallado posibles sanciones, las autoridades reiteraron su compromiso con el respeto a la legalidad y la integridad de los internos.

Este caso ha encendido alertas sobre las condiciones al interior del penal de Tepexi de Rodríguez, uno de los centros penitenciarios más relevantes en Puebla, y ha puesto en el foco la necesidad de supervisión y garantía de los derechos humanos dentro del sistema carcelario.

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