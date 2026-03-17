Secretaría de Salud aumenta la contratación de especialistas: estas son las que tienen más demanda

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que se han contratado a 10,785 médicos especialistas, la cifra más grande en toda la historia del Instituto.
En conferencia de prensa, detalló que el 53% son médicas mujeres, y que del total de médicos, 1,040 están ubicados en 81 Hospitales Rurales del país.
Son tres las especialidades que superan los mil nuevos médicos contratados: Medicina Familiar, Medicina de Urgencias y Anestesiología.
De acuerdo a lo anunciado por el funcionario, las cifras son estas:
- Medicina Familiar: 1,413
- Medicina de Urgencias: 1,366
- Anestesiología: 1,216
También se suman las especialidades de Cirugía General, con 900 médicos contratados, Ginecología y Obstetricia con 892 y Pediatría, que contempló 654 nuevos médicos especialistas.
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