Secretaría de Salud aumenta la contratación de especialistas: estas son las que tienen más demanda

Son tres las especialidades que superan los mil nuevos médicos contratados: Medicina Familiar, Medicina de Urgencias y Anestesiología. (Gobierno de Mëxico)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que se han contratado a 10,785 médicos especialistas, la cifra más grande en toda la historia del Instituto.

En conferencia de prensa, detalló que el 53% son médicas mujeres, y que del total de médicos, 1,040 están ubicados en 81 Hospitales Rurales del país.

Son tres las especialidades que superan los mil nuevos médicos contratados: Medicina Familiar, Medicina de Urgencias y Anestesiología.

De acuerdo a lo anunciado por el funcionario, las cifras son estas:

Medicina Familiar: 1,413

Medicina de Urgencias: 1,366

Anestesiología: 1,216

También se suman las especialidades de Cirugía General, con 900 médicos contratados, Ginecología y Obstetricia con 892 y Pediatría, que contempló 654 nuevos médicos especialistas.

Se han contratado a 10,785 médicos especialistas, la cifra más grande en toda la historia del Instituto. (Captura de pantalla)

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