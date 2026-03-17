Del rechazo al cambio: Sheinbaum explica por qué los partidos modificaron su postura frente al Plan B

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuál fue la clave para que los partidos cambiaran de opinión (Gobierno de México)

La clave para que los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidieran apoyar el Plan B de reforma electoral, fue no eliminar presupuestos sino sencillamente, poner límites, así lo consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 17 de marzo, la mandataria explicó que lo que los partidos de oposición y los partidos aliados no apoyaban de la propuesta original, era que se disminuyeran los montos a los partidos.

Sin embargo, en esta nueva versión de Reforma Electoral, se considera poner límites a los presupuestos de los partidos e, igualmente, reducir privilegios.

“Una buena parte de los diputados del PVEM, del PT, del MC, del PRI y del PAN, se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos o a que los plurinominales, es decir, la representación proporcional de los partidos, fuera electa de manera directa”, comentó la presidenta.

Sin embargo, destacó que como eso no fue aprobado, “pues entonces lo que nosotros estamos haciendo, que al final pues tiene uno de los fondos de por qué se presentó esta propuesta, es seguir disminuyendo privilegios, entonces se ponen límites”, subrayó.

¿Qué límites pone el Plan B?

“La esencia de lo que estamos planteando es seguir disminuyendo privilegios para funcionarios públicos y que ese recurso sea para obras públicas para la gente”, reiteró Claudia Sheinbaum sobre los detalles del Plan B,

Se propone poner límites a lo que puede percibir el presidente de un partido político, pues actualmente no hay límites, “y son funcionarios públicos, porque al final su salario depende de lo que aporta las mexicanas y los mexicanos en sus impuestos”, destacó la mandataria.

Por ello, se busca que los funcionarios públicos dejen de tener beneficios personales por sus cargos, como se ha visto casos en los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral.

“Se ponen límites a los que son de los tribunales estatales y la Sala Superior del Tribunal de Justicia Federal Electoral”, puntualizó la presidenta.

Asimismo, “se exige mayor transparencia en el uso de los recurso y fiscalización”, destacó y agregó que los Congresos estatales, el Senado de la República y las regidurías también están contempladas en esta mediación de recursos.

“Se pone el límite en cuánto pueden percibir, se pone límite en la cantidad de recursos que pueden ser asignados a los Estados y se pone límite al número de regidores”, aclaró.

Enfatizó en que no se dejarán de proporcionar recursos, sino que únicamente se darán con moderación para que no haya un mal uso de ellos ni ningún tipo de abuso.

“Sí recibes tu recurso pero no se puede ir para beneficio de una persona”, explicó.