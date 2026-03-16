México

Sin camisa y bailando hasta el amanecer: desalojan asistentes de una fiesta clandestina en la Doctores, Rojo de la Vega comparte video

La alcaldesa de Cuauhtémoc indicó que al recibir las quejas se movilizó al lugar y posteriormente se colocaron sellos de suspensión

Guardar
Foto: X,@AlessandraRdlv
Foto: X,@AlessandraRdlv

Este lunes, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó sobre el desalojo de una fiesta clandestina en la colonia Doctores, luego de que vecinos se quejaran del ruido hasta altas horas de la mañana.

“Fiesta clandestina en la Doctores. Vecinos hartos. 8:30 de la mañana y seguían a todo lo que da. Llegamos. Lo que sigue lo van a querer ver”, escribió en el primer video a través de su cuenta de X.

Más adelante, Rojo de la Vega indicó que al recibir las quejas se movilizó al lugar y posteriormente se colocaron sellos de suspensión, pues las instalaciones incumplían con la reglamentación necesaria:

“Nos reportaron una fiesta clandestina en la Doctores, a la cual acudimos de inmediato y se colocaron sellos de suspensión. Ni permisos, ruido, sin programa de protección civil, aquí siempre actuamos conforme a derecho”, aseguró la funcionaria.

Denuncia de Rojo de la Vega tras derrumbe en San Antonio Abad

Este domingo, la alcaldesa de Cuauhtémoc cuestionó la atención médica brindada a Ángel ‘N’, sobreviviente del colapso de un edificio en proceso de demolición ubicado sobre calzada San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

Desde su cuenta oficial, la edil afirmó: “Cuando lo dejaron salir del Hospital General Rubén Leñero, estaba muy delicado y lo dejaron a su suerte. El paciente se comunicó conmigo y lo trasladé a un hospital privado, el mismo que estoy cubriendo".

El mensaje de Rojo de la Vega surge poco después de que la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México difundiera un boletín sobre el estado de salud de Ángel ‘N’, sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad 124.

La tragedia, con saldo de
La tragedia, con saldo de tres trabajadores muertos y un sobreviviente hospitalizado, desató acusaciones de politización y campañas de desinformación en la CDMX. | (Crédito: X(@AlessandraRdlv)

El comunicado oficial destaca que el paciente fue atendido el pasado lunes 9 de marzo en el Hospital General Dr. Rubén Leñero y dado de alta al día siguiente tras diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve —lesiones en la cabeza que pueden provocar daños en el cerebro, con cambios en el estado mental o conciencia, hasta graves, como cambios en comportamiento y pensamiento, posterior a la lesión, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)—, afectaciones en tórax y abdomen, además de una herida superficial en la frente.

Asimismo, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX indicó que el 12 de marzo Ángel ‘N’ fue atendido en la Clínica de Voceadores de México, ya que tuvo náusea y dolor, síntomas relacionados con el traumatismo, por ello le realizaron una tomografía y revisión en el toráx.

Sobreviviente es trasladado a hospital privado

Pese al reporte oficial, la edil de Cuauhtémoc sostiene que el paciente fue dado de alta en condiciones delicadas y sin acompañamiento institucional suficiente, situación que la llevó a gestionar su traslado a un hospital privado y asumir los costos de la atención médica.

De acuerdo con la Secretaría, la jefa de Gobierno capitalino,Clara Brugada Molina,se ha mantenido cercana al caso, estableciendo comunicación telefónica con el paciente y su familia. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX continúa brindando atención.

Temas Relacionados

Alessandra Rojo de la VegaFiesta clandestinaColonia DoctoresVideoSeguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Arranca revisión del T-MEC: México propone la eliminación de aranceles y acuerdo trilateral

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que esta semana iniciarán las primeras conversaciones con Estados Unidos rumbo a la evaluación del tratado

Arranca revisión del T-MEC: México

Brugada responde a recomendación por violencia contra comunidad originaria en Xochimilco

Tras la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por la represión contra habitantes de San Gregorio Atlapulco, la mandataria capitalina afirmó que su gobierno analizará el documento bajo el principio de respeto a los derechos humanos y la no repetición

Brugada responde a recomendación por

Trump amplía visas agrícolas para trabajadores extranjeros pero endurece políticas de deportación, reporta The New York Times

Mientras crece la demanda de mano de obra mexicana en el campo, los recortes salariales y la incertidumbre migratoria complican el escenario para miles de familias trabajadoras

Trump amplía visas agrícolas para

¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza González corrige a la prensa en plena fiesta del Oscar y el momento se vuelve viral

La actriz mexicana protagonizó un instante inesperado durante una entrevista en Los Ángeles que rápidamente se difundió en redes

¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza

¿Cuáles son las etapas para establecer el Sistema de Cuidados en CDMX?

La ciudadanía podrá consultar y participar en el proceso a través del micrositio del Sistema de Cuidados en la página del Congreso de la Ciudad de México

¿Cuáles son las etapas para
MÁS NOTICIAS

NARCO

No había condiciones para resguardar

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

ENTRETENIMIENTO

¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza

¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza González corrige a la prensa en plena fiesta del Oscar y el momento se vuelve viral

¡Hasta Checo Pérez la vio! el Ring Royale de Poncho De Nigris arrasa y conquista a pilotos de Fórmula 1

José Ángel Bichir habla por primera vez tras caer de un balcón en CDMX: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”

Así fue el “beso de Judas” entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale de Poncho de Nigris

Laura León ‘cachetea’ a Anahí por darle apasionado beso a Manuel Velasco al estilo ‘Mujeres Engañadas’: “Cochina”

DEPORTES

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

Sheinbaum festeja récord Guinness tras clase masiva de futbol en el Zócalo de CDMX

Clausura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Revancha en la final de la Liga Mexicana de Softbol: Diablos Femenil y Sultanes disputarán la Serie de la Reina

Chelsea vs PSG: cuándo y dónde ver los octavos de final EN VIVO de la UEFA Champions League en México