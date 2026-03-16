Sin camisa y bailando hasta el amanecer: desalojan asistentes de una fiesta clandestina en la Doctores, Rojo de la Vega comparte video

Foto: X,@AlessandraRdlv

Este lunes, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó sobre el desalojo de una fiesta clandestina en la colonia Doctores, luego de que vecinos se quejaran del ruido hasta altas horas de la mañana.

“Fiesta clandestina en la Doctores. Vecinos hartos. 8:30 de la mañana y seguían a todo lo que da. Llegamos. Lo que sigue lo van a querer ver”, escribió en el primer video a través de su cuenta de X.

Más adelante, Rojo de la Vega indicó que al recibir las quejas se movilizó al lugar y posteriormente se colocaron sellos de suspensión, pues las instalaciones incumplían con la reglamentación necesaria:

“Nos reportaron una fiesta clandestina en la Doctores, a la cual acudimos de inmediato y se colocaron sellos de suspensión. Ni permisos, ruido, sin programa de protección civil, aquí siempre actuamos conforme a derecho”, aseguró la funcionaria.

Fiesta clandestina en la Doctores. Vecinos hartos. 8:30 de la mañana y seguían a todo lo que da. Llegamos.



Lo que sigue lo van a querer ver… 😅 pic.twitter.com/2SihZdDSyR — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 16, 2026

Nos reportaron una fiesta clandestina en la Doctores, a la cual acudimos de inmediato y se colocaron sellos de suspensión. Ni permisos, ruido, sin programa de protección civil, aquí siempre actuamos conforme a derecho.



Sigan disfrutando su puente, aquí estamos para servirles 🏹 pic.twitter.com/q6DjJ6LkeM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 16, 2026

Denuncia de Rojo de la Vega tras derrumbe en San Antonio Abad

Este domingo, la alcaldesa de Cuauhtémoc cuestionó la atención médica brindada a Ángel ‘N’, sobreviviente del colapso de un edificio en proceso de demolición ubicado sobre calzada San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

Desde su cuenta oficial, la edil afirmó: “Cuando lo dejaron salir del Hospital General Rubén Leñero, estaba muy delicado y lo dejaron a su suerte. El paciente se comunicó conmigo y lo trasladé a un hospital privado, el mismo que estoy cubriendo".

El mensaje de Rojo de la Vega surge poco después de que la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México difundiera un boletín sobre el estado de salud de Ángel ‘N’, sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad 124.

La tragedia, con saldo de tres trabajadores muertos y un sobreviviente hospitalizado, desató acusaciones de politización y campañas de desinformación en la CDMX. | (Crédito: X(@AlessandraRdlv)

El comunicado oficial destaca que el paciente fue atendido el pasado lunes 9 de marzo en el Hospital General Dr. Rubén Leñero y dado de alta al día siguiente tras diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve —lesiones en la cabeza que pueden provocar daños en el cerebro, con cambios en el estado mental o conciencia, hasta graves, como cambios en comportamiento y pensamiento, posterior a la lesión, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)—, afectaciones en tórax y abdomen, además de una herida superficial en la frente.

Asimismo, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX indicó que el 12 de marzo Ángel ‘N’ fue atendido en la Clínica de Voceadores de México, ya que tuvo náusea y dolor, síntomas relacionados con el traumatismo, por ello le realizaron una tomografía y revisión en el toráx.

Sobreviviente es trasladado a hospital privado

Pese al reporte oficial, la edil de Cuauhtémoc sostiene que el paciente fue dado de alta en condiciones delicadas y sin acompañamiento institucional suficiente, situación que la llevó a gestionar su traslado a un hospital privado y asumir los costos de la atención médica.

De acuerdo con la Secretaría, la jefa de Gobierno capitalino,Clara Brugada Molina,se ha mantenido cercana al caso, estableciendo comunicación telefónica con el paciente y su familia. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX continúa brindando atención.