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‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

La cinta está basada en la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir y publicada en 2021. El libro se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de ciencia ficción

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La nueva superproducción de ciencia ficción Proyecto Fin del mundo (Project Hail Mary su título original) llegará a las salas de cine de México en marzo de 2026, con Ryan Gosling como protagonista de una historia que mezcla aventura espacial, ciencia y supervivencia humana.

La película, basada en la novela Andy Weir, autor de The Martian, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año dentro del género de ciencia ficción. La trama sigue a un científico que despierta solo en una nave espacial y debe resolver un misterio que amenaza con acabar con la vida en la Tierra.

¿De qué trata Proyecto Fin del mundo?

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial muy lejos de la Tierra, sin recordar quién es ni cuál es su misión.

Con el paso del tiempo, el protagonista descubre que forma parte de un proyecto que busca salvar al planeta de una amenaza cósmica: un microorganismo que está debilitando al Sol y que podría provocar la extinción de la humanidad.

Mientras recupera la memoria y trata de resolver el problema con sus conocimientos científicos, Grace también se enfrenta a la soledad del espacio… hasta que encuentra un aliado inesperado que cambiará el rumbo de su misión.

Ryan Gosling stars as Ryland
Ryan Gosling stars as Ryland Grace in PROJECT HAIL MARY, from Amazon MGM Studios. Photo credit: Jonathan Olley © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Un ambicioso proyecto de ciencia ficción

La película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, cineastas conocidos por su trabajo en producciones exitosas que combinan humor, acción y emoción.

El reparto incluye también a Sandra Hüller y Milana Vayntrub, mientras que el guion fue adaptado por Drew Goddard, quien ya había trabajado en la adaptación cinematográfica de The Martian.

La cinta está basada en la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir y publicada en 2021. El libro se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de ciencia ficción gracias a su mezcla de ciencia rigurosa, humor y una narrativa llena de suspenso.

Al igual que en la novela, la película sigue la historia de un científico que despierta en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí y que, poco a poco, descubre que su misión es salvar a la humanidad de una amenaza cósmica. La obra de Andy Weir ha sido elogiada por expertos y lectores por su enfoque en la ciencia real aplicada a una historia de supervivencia en el espacio.

¿Cuándo se estrena en México?

La cinta llegará a los cines de México el 19 de marzo de 2026, con funciones que también podrán verse en formatos de gran pantalla como IMAX.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia global que busca posicionar a la película como uno de los grandes estrenos del primer semestre del año, especialmente entre los fanáticos del cine de ciencia ficción y las historias espaciales.

Además, el propio Ryan Gosling visitó la Ciudad de México para promocionar el filme junto con sus directores, lo que incrementó la expectativa del público mexicano por su estreno.

Podrá verse en complejos como Cinépolis y Cinemex a partir de su fecha de estreno. Además de las salas tradicionales, la cinta también tendrá funciones en formatos de gran pantalla, entre ellos IMAX, lo que permitirá a los espectadores disfrutar con mayor detalle de los efectos visuales.

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