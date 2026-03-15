Poncho de Nigris llama “gallina” a Adrián Marcelo y lanza reto directo al Cibernético para subirse al ring

El pesaje oficial del Ring Royale 2026 desató la polémica con las declaraciones de Poncho de Nigris contra Adrián Marcelo. - (Captura Vix)

El pesaje oficial del Ring Royale 2026 no solo sirvió para confirmar los enfrentamientos del evento, también detonó uno de los momentos más polémicos de la jornada. Entre cámaras, careos y expectación mediática, Poncho de Nigris encendió la controversia con un nuevo ataque contra el creador de contenido Adrián Marcelo.

La escena ocurrió ante decenas de medios reunidos para cubrir la previa del espectáculo que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde se espera una entrada récord. Lo que parecía una jornada protocolaria terminó convirtiéndose en un escenario de confrontaciones verbales.

En medio del revuelo, De Nigris —quien funge como promotor del evento— no evitó los cuestionamientos sobre el reto que previamente había lanzado a Adrián Marcelo. Lejos de suavizar el tema, el conductor respondió con declaraciones que rápidamente encendieron la polémica.

El pesaje que terminó en polémica

La Arena Monterrey espera una entrada récord para Ring Royale 2026, evento que reúne deporte, espectáculo y figuras de la farándula mexicana. - (RS)

El ambiente previo al Ring Royale se transformó durante el pesaje oficial, donde los tradicionales careos entre participantes dejaron ver tensiones personales que ahora forman parte del espectáculo. Lo que originalmente estaba centrado en el boxeo derivó en un intercambio de declaraciones que captó la atención.

Los enfrentamientos verbales entre algunos involucrados alimentaron la expectativa de cara a la función, que ya era considerada una de las más comentadas del entretenimiento en México. La Arena Monterrey se prepara para recibir a miles de asistentes en una velada que mezcla deporte, espectáculo y polémica.

Entre los momentos más comentados estuvo la respuesta de Poncho de Nigris sobre la ausencia de Adrián Marcelo ante el reto que le había lanzado previamente, una pregunta que varios reporteros llevaron al centro de la conferencia.

“Es una gallina”: el mensaje directo a Adrián Marcelo

Poncho de Nigris avivó la controversia al calificar de 'gallina' a Adrián Marcelo por no aceptar el reto ante los medios. - (Vix // IG: @ponchodenigris)

Ante las cámaras de Ernesto Buitrón y demás medios el conductor no dudó en responder con dureza cuando fue cuestionado sobre su rivalidad con el influencer. Según explicó, la relación entre ambos cambió después de su participación en un reality.

“Es una gallina, porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La Casa de los Famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir”, declaró ante los medios.

Las palabras de De Nigris provocaron reacciones inmediatas entre los asistentes, ya que el posible enfrentamiento entre ambos había sido uno de los temas que más curiosidad generó en torno al evento.

Un nuevo reto: ahora va por el Cibernético

Poncho de Nigris retó al luchador Cibernético para una posible segunda edición del Ring Royale, buscando enfrentar a una figura de alto perfil. - (Ilustración: Jovani Pérez)

Durante la misma entrevista, Poncho de Nigris fue más allá y lanzó un desafío inesperado. Ante la falta de respuesta de Adrián Marcelo, aseguró que estaría dispuesto a enfrentar a alguien de mayor nivel mediático.

“Reté al Cibernético. Si en la segunda edición quieren que me suba al ring, tiene que ser con alguien de nivel”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de participar en futuras ediciones del espectáculo.

Mientras tanto, la cartelera del Ring Royale 2026 promete atraer la atención del público. Entre los combates más esperados destacan Carlos Trejo contra Alfredo Adame y Marcela Mistral frente a Karely Ruiz, además de otros enfrentamientos que combinan celebridades, creadores de contenido y figuras del entretenimiento en una velada que busca convertirse en uno de los eventos más comentados del año.