México

Ring Royale 2026: así fue la pelea que originó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Es una de las peleas más esperadas por los mexicanos quienes se han quedado con las ganas de ver a estos dos personajes de la farándula arriba de un ring durante años

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Durante años los famosos han
Durante años los famosos han postergado un enfrentamiento físico, pero este 2026 podría ser el momento en donde termine esta rivalidad. (Especial)

La próxima pelea mediática entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya tiene fecha: el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Este enfrentamiento, parte del espectáculo que ofrecerá Ring Royale 2026, promete poner fin a una de las rivalidades más largas del espectáculo mexicano, tras más de dos décadas de insultos y provocaciones públicas.

El combate entre Alfredo Adame, actor y conductor, y Carlos Trejo, escritor del fenómeno paranormal, se da luego de años de enfrentamientos personales, acusaciones y una agresión pública en 2019 que pospuso su primer intento de pelear.

Adame atribuye la fama de
Adame atribuye la fama de Trejo a su intervención en el programa televisivo

Veinte años de enemistad: así nació el pleito

El conflicto entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a comienzos de los años 2000. La relación comenzó de manera cordial cuando Trejo, autor de “Cañitas”, fue invitado por el actor al programa “Hoy”.

Pronto surgieron diferencias. Ambos abordaban temas paranormales en la televisión y, según Adame, ofreció espacios a Trejo que este niega haber aprovechado, acusándolo en cambio de iniciar campañas de desprestigio y fomentar ataques personales.

Durante años, el público observó cómo el pleito escalaba. Las acusaciones de mentiras, amenazas y enfrentamientos públicos mantuvieron el conflicto visible, convirtiendo cada incidente en tema de discusión y memes en redes sociales.

(Foto: Cuartoscuro/ Especial)
(Foto: Cuartoscuro/ Especial)

El incidente de la botella y la cancelación de 2019

En julio de 2019, la rivalidad alcanzó su punto más crítico en una conferencia de prensa para anunciar una pelea de exhibición. Carlos Trejo arrojó una botella de agua al rostro de Alfredo Adame, provocándole una herida en la ceja. La reacción fue inmediata, con Adame intentando responder y el evento sumido en el caos.

Como resultado, la pelea prevista se suspendió y después se canceló definitivamente. El incidente aumentó la notoriedad de ambos y reavivó la confrontación, alimentando la viralidad en redes sociales.

Desde entonces, el conflicto incorporó la discusión sobre medidas legales y seguridad. Adame señala que las restricciones fueron preventivas por parte de las autoridades tras el altercado en un gimnasio, mientras que Trejo sostiene lo contrario y muestra documentos para respaldar su versión.

Alfredo Adame y Carlos Trejo,
Alfredo Adame y Carlos Trejo, ofrecieron conferencia de prensa para dar detalles sobre su pelea de ajuste de cuentas, que finalmente no se llevó a cabo. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

¿Qué esperamos en Ring Royale 2026?

A medida que se acerca el evento, ambos protagonistas han intensificado su preparación. Alfredo Adame ha confirmado haber firmado contrato y recibido un pago por adelantado, asegurando:

“Yo voy a dar un buen espectáculo y voy a hacer lo que sé hacer.” Según detalla, su rutina es estricta: “Estoy entrenando una hora en las mañanas box y en las tardes voy al gimnasio a hacer cardio”.

El actor asegura que cuenta
El actor asegura que cuenta con conocimientos en defensa personal y karate. (Foto: Cuartoscuro)

El actor descarta cualquier temor ante el combate: “Confío en mí, llevo toda la vida metido en esto de los catorrazos”. Por su parte, Carlos Trejo insiste en resolver antes cualquier tema legal previo a la pelea:

Yo lo que sugiero es que el señor firme una carta en donde no tiene ningún tipo de orden de restricción en contra mía.” Mostró documentos que, según declara, avalan la existencia de esas órdenes, mientras que Adame insiste en que no existen dichas restricciones, señalando únicamente medidas preventivas de las autoridades tras el incidente previo.

Ambos han reiterado ante los seguidores del evento su disposición a zanjar el conflicto dentro del ring. Ante la posibilidad de que el enfrentamiento resulte parejo, la organización contempla una revancha para definir al vencedor.

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