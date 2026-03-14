¿Qué tan peligrosa es la autopista Toluca–Valle de Bravo? El tramo donde ocurrió el accidente del hijo del director de BBVA México

Aunque no es considerada una carretera con altos niveles de inseguridad, sus condiciones geográficas, curvas pronunciadas y tránsito mixto la convierten en una vía con riesgo importante de accidentes

La autopista Toluca–Valle de Bravo es una de las rutas más transitadas del Estado de México, ya que conecta la capital mexiquense con uno de los destinos turísticos más visitados del país. Miles de automovilistas utilizan esta vía cada semana para viajar hacia Valle de Bravo, un pueblo mágico famoso por sus paisajes, deportes acuáticos y casas de descanso.

Un trágico accidente automovilístico ocurrido en la Autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende, dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos y varios heridos de gravedad.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

El siniestro involucró una camioneta Chevrolet Suburban blindada y un camión de carga Isuzu, lo que provocó el cierre total de la circulación mientras los servicios de emergencia atendían a los lesionados y realizaban las labores correspondientes.

Una carretera con alto flujo hacia un destino turístico

La autopista Toluca–Valle de Bravo es una vía clave que conecta la ciudad de Toluca con el pueblo mágico de Valle de Bravo.

Se trata de una ruta muy transitada, especialmente durante fines de semana, periodos vacacionales y temporadas de alta afluencia turística, cuando miles de personas se trasladan hacia el lago y las zonas de descanso del destino.

Además del tránsito de automóviles particulares, la carretera también es utilizada por camiones de carga, transporte de mercancías y autobuses, lo que genera una combinación de velocidades que incrementa el riesgo de accidentes.

Especialistas en seguridad vial señalan que el tráfico mixto suele provocar maniobras peligrosas, sobre todo en tramos donde los conductores intentan rebasar vehículos pesados.

Curvas, pendientes y poca visibilidad: los factores de riesgo

Uno de los principales factores que influyen en los accidentes de esta carretera es su geografía montañosa.

Gran parte del trayecto atraviesa zonas boscosas del Estado de México, lo que genera una vía con curvas pronunciadas, cambios de pendiente y tramos con visibilidad limitada.

En varios segmentos, la carretera mantiene dos carriles de doble sentido, lo que obliga a realizar rebases en zonas que pueden resultar peligrosas si no se respetan las condiciones de manejo.

A esto se suman factores climáticos comunes en la región, como:

Neblina durante las mañanas y noches

Lluvias frecuentes

Pavimento húmedo o resbaloso

Estas condiciones pueden reducir el campo visual del conductor y aumentar la posibilidad de pérdida de control del vehículo.

Accidentes recurrentes por exceso de velocidad y maniobras de riesgo

Aunque la autopista no es considerada una de las más peligrosas del país por temas de delincuencia, autoridades y reportes de seguridad vial han señalado que sí registra accidentes de manera periódica.

Entre los incidentes más comunes destacan:

choques frontales en curvas,

volcaduras por exceso de velocidad,

colisiones con transporte pesado,

y pérdidas de control en tramos con pendiente.

El tramo cercano a Villa de Allende, donde ocurrió el accidente reciente, se encuentra aproximadamente a mitad del trayecto entre Toluca y Valle de Bravo y es conocido por concentrar varias curvas cerradas y circulación constante de camiones.

Estas características convierten la zona en un punto donde cualquier error de conducción puede derivar en accidentes de alto impacto, especialmente cuando intervienen vehículos grandes.

Una vía estratégica que exige conducción responsable

Pese a los riesgos asociados a sus condiciones geográficas, la carretera Toluca–Valle de Bravo sigue siendo una ruta fundamental para la movilidad regional y el turismo en el Estado de México.

Por ello, especialistas recomiendan a los conductores reducir la velocidad, evitar rebases en curvas y extremar precauciones en condiciones de baja visibilidad.

El reciente accidente que cobró la vida del hijo del director de BBVA México volvió a evidenciar que, más allá del tipo de vehículo o las condiciones del camino, la seguridad vial depende en gran medida de la prudencia al volante en carreteras de alta complejidad como esta.