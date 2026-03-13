México

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

El precio del boleto en la primera edición no superaba los 200 pesos, ahora es el valor de una bebida

Así se vivió el segundo día del Vive Latino 2025 Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

En 2025, el costo de la cerveza en el Vive Latino fue equivalente al precio por entrada en la primera edición, además de que las bebidas preparadas ascendían a los 400 pesos y además, el boleto era 22 veces más caro.

Es posible que el precio de la cerveza —bebida predilecta de los festivales— marque un referente para otros eventos masivos de música en el año.

Si bien no existen reportes públicos de aumentos oficiales en precios de cerveza para festivales OCESA en 2026, pero sí hay referencias recientes que permiten hacer una estimación informada:

  • En 2025, en Vive Latino, la cerveza de 710 ml costó entre $180 y $190.
  • En otros festivales en CDMX de 2026, como la Fiesta de la Cerveza, el boleto incluía una cerveza y costaba $162, aunque no se especifica el volumen ni si es precio de barra para ventas adicionales, pero suele tratarse de vasos más pequeños

Considerando la inflación anual en México (alrededor de 4% en los últimos años), el historial de incrementos en festivales y la tendencia de OCESA a mantener precios por encima del promedio del sector, es razonable proyectar así para Vive Latino 2026:

(Captura de pantalla/@Mowgli420)
  • CERVEZA INDIO 710 ml: $190-$200
  • CERVEZA TECATE ORIGINAL 710 ml: $190-$200
  • CERVEZA HEINEKEN ORIGINAL 710 ml: $200-$210
  • CERVEZA HEINEKEN SILVER 710 ml: $200-$210
  • HEINEKEN 0.0 (sin alcohol) 710 ml: $85-$90
  • SOL MEZCLAS (Mango y Clamato) 473 ml: $130-$135

Este rango asume un ajuste de entre 5% y 7% sobre los precios de 2025 y mantiene la diferencia tradicional entre marcas premium y estándar.

La variación final puede depender de acuerdos comerciales y ajustes de última hora por parte de OCESA.

Objetos permitidos - “Sí Rockea”

Una imagen muestra la lista detallada de objetos y artículos que están permitidos ingresar al Festival Vive Latino 2026 para todos los asistente (Instagram/@vivelatino)

  • Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento y bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
  • Teléfonos celulares
  • Cangureras
  • Lentes de sol
  • Sombreros
  • Tapones de oído
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Maquillaje en polvo
  • Tampones y toallas sanitarias en empaque cerrado
  • Luces químicas suaves o vestuarios con luces químicas (siempre que no sean proyectiles)
  • Medicamentos de prescripción (presentando receta médica)
  • Hula hoops (incluidos los de luces LED)
  • Muñecos inflables desinflados
  • Cámaras no profesionales de flash
  • Cámaras de grabación menores a 12 cm (como Sony Action Cam y GoPro)
  • Bloqueador solar en crema (envase de hasta 100 ml)
  • Gel antibacterial (envase menor a 100 ml)
  • Termos de plástico vacíos
(Facebook)

Objetos prohibidos - “No Rockea”

Este póster detalla la lista oficial de objetos prohibidos para la edición 2026 del Festival Vive Latino, incluyendo sustancias, armas, mascotas y cámaras profesionales. (Instagram/@vivelatino)

  • Sustancias ilegales, drogas y parafernalia relacionada
  • Mascotas
  • Máquinas de masaje
  • Rayos láser
  • Cornetas
  • Luces químicas duras (que puedan usarse como proyectiles)
  • Guirnaldas de LED
  • Chupones
  • Gotas para los ojos
  • Medicamentos de venta libre
  • Maquillaje líquido
  • Tampones o toallas sanitarias abiertas
  • Vasos de vidrio, latas, hieleras
  • Plumeros, plumones, pintura en lata
  • Cadenas largas, joyería con picos
  • Calcomanías, volantes
  • Pelotas, frisbees
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas, cobijas, bolsas de dormir
  • Bolsas o mochilas que excedan los 30 cm x 30 cm
  • Peluches
  • Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (con lentes desmontables, tripiés o zooms grandes)
  • Aerosoles (incluyendo desodorantes y pintura)
  • Armas de cualquier tipo, navajas, spray de pimienta, pirotecnia
  • Perfumes
  • Bebidas alcohólicas, energéticas
  • Alimentos externos
  • Sombrillas o paraguas

