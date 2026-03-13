México

El diablo viste a la moda 2: revelan en México nuevo poster oficial a poco más de un mes de su estreno

La película tendrá nuevamente de protagonistas a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus respectivos papales del primer filme nominado al Premio Oscar en 2007

El diablo viste a la
El diablo viste a la moda 2 está por llegar a las salas de cine en México. Foto: 20th Century Studios.

El diablo viste a la moda 2 llegará muy pronto a las salas de cine en México este 2026.

Después de 20 años de espera, los fans de Miranda Priestly estarán muy felices porque regresará a la pantalla grande.

La primera parte de El diablo viste a la moda en el año 2006 tuvo una gran aceptación entre la audiencia, que le valió el Globo de Oro a Meryl Streep por su interpretación.

De igual manera, la película, que mezcla comedia y un poco de drama, tuvo dos nominaciones al Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz Principal para Meryl Streep y Mejor Vestuario.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt hacen su triunfal regreso en el primer tráiler oficial de 'El diablo viste a la moda 2'. Crédito: Youtube/20th Century Studios LA

Muchos fans se preguntaban si habría una segunda parte y desde el año pasado se revelaron varios detalles, y después se lanzó un tráiler oficial de la película.

A poco más de un mes para que El diablo viste a la moda 2 llegue a las salas de cine en México, se ha presentado un nuevo póster, lo que mantiene a los internautas inquietos, ansiosos y emocionados por ver esta nueva entrega.

Nuevo póster oficial de 'El
Nuevo póster oficial de 'El diablo viste a la moda'. Foto: X/@20thcenturyla.

¿De qué tratará El diablo viste a la moda 2?

El diablo viste a la moda 2 muestra a una Miranda Priestly mayor esforzándose por conservar la influencia de su revista Runway ante la crisis de los medios tradicionales.

Se enfrenta a un desafío laboral contra su antigua asistente, Emily Charlton, hoy una influyente directiva en la industria del lujo que domina el mercado publicitario, mientras Andy Sachs regresa a su entorno.

El diablo viste a la
El diablo viste a la moda 2 muestra a una Miranda Priestly mayor esforzándose por conservar la influencia de su revista Runway ante la crisis de los medios tradicionales. (20th Century Studios)

Elenco de El diablo viste a la moda 2 (2026)

El diablo viste a la moda 2 reúne a elenco de la primera cinta, dándole un giro contemporáneo a la icónica historia sobre el competitivo mundo de la moda. Esta adaptación busca conectar con las nuevas generaciones sin perder la esencia del clásico original.

  • Meryl Streep como Miranda Priestly
  • Anne Hathaway como Andrea “Andy” Sachs
  • Emily Blunt como Emily Charlton
  • Stanley Tucci como Nigel

¿Cuándo será el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′?

La esperada película El Diablo Viste a la Moda 2 tiene fecha confirmada de estreno en México. Será el 30 de abril de 2026 cuando la esperada secuela llegue a las salas de cine del país, generando gran expectativa entre los seguidores de la historia y los amantes del cine de comedia.

El estreno en México de
El estreno en México de 'El diablo viste a la moda 2' será el 30 de abril de 2026. Captura de tráiler oficial.

El anuncio del nuevo póster ha causado entusiasmo en redes sociales, donde miles de fans se preparan para disfrutar el regreso de los icónicos personajes y conocer el rumbo que tomará la trama en esta nueva etapa. La llegada de El Diablo Viste a la Moda 2 promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más destacados del año luego de dos décadas de espera.

