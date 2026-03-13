México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 13 de marzo: se restablece la circulación en Calzada de Tlalpan tras percance vehicular

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

En pocas líneas:

14:23 hsHoy

Luego de un percance vehicular, la circulación se restablece de manera paulatina en Calzada de Tlalpan, con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen, en la alcaldía Coyoacán. Personal de Tránsito de la Ciudad de México se encuentra en la zona para agilizar el flujo vehicular.

13:32 hsHoy

La circulación en Calzada de Tlalpan, con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen en la alcaldía Coyoacán, continúa afectada por labores de servicios de emergencia.

El personal de Tránsito CDMX trabaja para agilizar el flujo vehicular en el lugar. Como alternativa vial se recomienda utilizar Avenida División del Norte.

13:32 hsHoy

La circulación en Calzada de Tlalpan, con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen en la alcaldía Coyoacán, se encuentra afectada debido a labores de servicios de emergencia. Como alternativa vial se recomienda utilizar Avenida División del Norte.

13:42 hsHoy

Presencia de manifestantes en distintos puntos de la CDMX hoy 13 de marzo

Durante este viernes se prevé la presencia de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación vehicular.

Entre los puntos donde se anticipan concentraciones se encuentran:

  • Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.
  • Manzanillo 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.
  • Atlixco 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito para evitar contratiempos.

