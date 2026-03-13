Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 13 de marzo: se restablece la circulación en Calzada de Tlalpan tras percance vehicular

Luego de un percance vehicular, la circulación se restablece de manera paulatina en Calzada de Tlalpan, con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen, en la alcaldía Coyoacán. Personal de Tránsito de la Ciudad de México se encuentra en la zona para agilizar el flujo vehicular.
Durante este viernes se prevé la presencia de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación vehicular.
Entre los puntos donde se anticipan concentraciones se encuentran:
Ante esta situación, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito para evitar contratiempos.