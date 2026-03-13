Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 13 de marzo: se restablece la circulación en Calzada de Tlalpan tras percance vehicular

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito para evitar contratiempos.

Entre los puntos donde se anticipan concentraciones se encuentran:

Durante este viernes se prevé la presencia de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación vehicular.

Presencia de manifestantes en distintos puntos de la CDMX hoy 13 de marzo

La circulación en Calzada de Tlalpan , con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen en la alcaldía Coyoacán , se encuentra afectada debido a labores de servicios de emergencia. Como alternativa vial se recomienda utilizar Avenida División del Norte .

El personal de Tránsito CDMX trabaja para agilizar el flujo vehicular en el lugar. Como alternativa vial se recomienda utilizar Avenida División del Norte .

La circulación en Calzada de Tlalpan , con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen en la alcaldía Coyoacán , continúa afectada por labores de servicios de emergencia.

Luego de un percance vehicular, la circulación se restablece de manera paulatina en Calzada de Tlalpan , con dirección al norte a la altura de Calzada de la Virgen , en la alcaldía Coyoacán . Personal de Tránsito de la Ciudad de México se encuentra en la zona para agilizar el flujo vehicular.

