Revelan que Ángela Aguilar pidió ayuda a los Nodal para escapar del control de Pepe Aguilar y luego los traicionó

El distanciamiento entre Nodal y su familia ha crecido desde la unión del cantante con Ángela Aguilar

La mala relación entre los Aguilar y los Nodal es cada vez más evidente. (@pepeaguilar_oficial)

El entorno familiar y profesional de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado marcado por tensiones y acusaciones de traición desde el inicio de su relación.

Sin embargo, nuevas revelaciones apuntan a que, antes de casarse con Nodal, Ángela habría buscado refugio y apoyo en la familia del sonorense para alejarse del control de su padre, Pepe Aguilar, pero tras su boda espiritual en Roma, la joven artista habría dado un giro inesperado.

La supuesta traición de Ángela Aguilar

Según información difundida por la periodista Mandy Fridmann en el programa de Javier Ceriani, Ángela Aguilar “pedía ayuda para que la cobijaran y la protegieran” del control de su papá, Pepe Aguilar, buscando una salida a la presión familiar.

(IG Nodal/speedynodal)

“En ese momento era Ángela quien pedía: ‘Por favor, ayúdenme’. [...] ‘Ayúdenme, por favor, cúbranme’. Y de repente, ¡pah! Traicionó. [...] y se llevo a Nodal”, relató Fridmann en la emisión. La periodista enfatizó que, aunque ahora la familia Aguilar niegue esa historia, “nosotros sabemos fehacientemente que ella en ese momento estaba pidiendo ayuda”.

El giro se dio después de la ceremonia espiritual que Ángela y Nodal realizaron en Roma. Según Ceriani ventiló hace unos meses, cuando Pepe Aguilar supo de la boda secreta, su reacción fue de furia, realizando llamadas diarias a la familia de Nodal y personas que los rodean, para pedirles que le devolvieran a su hija.

La versión de Ceriani y Fridmann sostiene que Pepe Aguilar intentó frenar la relación y el escape de su hija con amenazas y presiones directas. “Pepe Aguilar llamaba desde Japón porque su hija estaba desaparecida. Se casó mientras estaba desaparecida”, relató el conductor. La tensión escaló a tal punto que, según los periodistas, Pepe Aguilar habría amenazado incluso con acciones legales para que Ángela regresara a casa: “como si Ángela no fuera mayor de edad y supiera qué quiere hacer de su vida”, dijo Fridmann.

Con el tiempo, la relación entre Pepe Aguilar y su hija mejoró y, aunque el patriarca de la dinastía reconoció en entrevistas que “me daba coraje que de pronto, de la nada, me arrebataran a mi hijita, la más chiquita”, actualmente la convivencia familiar parece haberse estabilizado.

Cabe apuntar que, desde el día de su boda, los padres de Nodal no se han dejado ver junto a los Aguilar. Incluso han surgido rumores de que Jaime González y Pepe Aguilar han tenido rencillas.

El rompimiento de los Nodal y el control de Pepe Aguilar

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar. (Redes sociales)

Otro elemento central que emerge de estas revelaciones es la estrategia de la familia Aguilar para consolidar su control sobre la carrera de Christian Nodal.

Según Ceriani y Fridmann, así como el testimonio de una persona cercana a Criisty Nodal retomada por TV Notas, Pepe Aguilar estaría decidido a convertirse en el mánager de su yerno, viéndolo como “una minita de oro”.

La presión para que Nodal rompa con su padre como representante se intensificó desde el matrimonio con Ángela Aguilar, según ha comentado la madre de Nodal, y actualmente el sonorense estaría pensando en regresar con Universal Music, la disquera que lo demandó, con el fin de obtener el adelanto económico necesario para saldar la deuda contractual con su padre y librarse de él.

Pepe Aguilar recomendó a Nodal traicionar a su padre para evitar la cárcel en México, revela Javier Ceriani. (@pepeaguilar_oficial, @nodal, @jgmusical, Instagram)

Cristy Nodal, madre del artista, ha manifestado su preocupación por la influencia de los Aguilar y advierte que dejar la carrera de su hijo en sus manos podría ser riesgoso, según la fuente recogida por TV Notas.

El distanciamiento familiar se ha profundizado y dejado ver con su ausencia en sus giras por Estados Unidos, el no haber asistido a la fiesta de cumpleaños del cantante, por dejarse de seguir en redes sociales y hasta romper con sus abogados.

