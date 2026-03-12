México

¿Quién es el doble R y por qué es una pieza clave al interior del Cártel Jalisco?

El golpe de las autoridades al CJNG ha generado dudas sobre quién tomará el mando y cuál es la situación actual de la organización delictiva

Ricardo Ruiz se encuentra entre los primeros en la lista para suplir a Nemesio Oseguera Cervantes en el CJNG. (Especial)

La sucesión criminal en el CJNG ha entrado en una etapa decisiva tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. En este contexto, diversos informes de inteligencia identifican a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, como el principal candidato al liderazgo de una de las organizaciones criminales de mayor alcance en México, debido a su dominio territorial, historial de violencia y posición estratégica dentro de la estructura del cártel.

Ruiz Velasco es considerado por autoridades y especialistas como el heredero más probable de Oseguera en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su relevancia radica en el control de territorios clave, su papel como operador central y la capacidad demostrada para orquestar episodios de violencia de alto impacto, factores que lo colocan a la cabeza en la disputa sucesoria tras el deceso del líder histórico.

El líder del cártel fue abatido en Jalisco el pasado 22 de febrero del 2026. (Infobae-Itzallana)

Quién es Ricardo Ruiz Velasco, el ‘Doble R’

Ricardo Ruiz Velasco es señalado como uno de los principales líderes de la organización criminal CJNG. Utiliza los alias “El Doble R”, “El R2” y “La Tripa”, y opera desde la zona metropolitana de Guadalajara, epicentro histórico del grupo.

Antes de la muerte de “El Mencho”, diversos reportes de inteligencia lo ubicaban como el segundo hombre de mayor peso dentro del cártel. Su control sobre la infraestructura criminal y la logística le permitió situarse por encima de otros como “El 03” en términos de influencia.

Según documentos oficiales, su dominio sobre Guadalajara ha fortalecido su perfil, ya que esta ciudad es clave para las finanzas y la protección política de la organización. Los antecedentes familiares de Ruiz Velasco mantienen una conexión directa con actividades delictivas en la región.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2

A Ruiz Velasco se le atribuye la orquestación de violencia extrema y bloqueos carreteros, en especial durante la disputa contra el Cártel de Santa Rosa de Lima. Estos actos han impactado principalmente en Guanajuato y Jalisco, donde la organización ha enfrentado operativos de las autoridades.

En 2025, Ruiz Velasco logró evadir la captura en una operación que desembocó en disturbios masivos y bloqueos en ambos estados. Además, se ha vinculado su nombre a casos de asesinato de figuras públicas, entre ellos el de Daisy Ferrer Arenas, hallada muerta en Guadalajara en abril de 2022.

Su posible relación con el asesinato de Juan Luis Lagunas, conocido como “El Pirata de Culiacán”, ejecutado el 19 de diciembre de 2017 en un bar de Zapopan tras realizar comentarios contra “El Mencho” en redes sociales, refuerza su historial delictivo y de enfrentamientos violentos.

La influencia de Ruiz Velasco abarca la capital de Jalisco y estados como Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. Como líder del Grupo Élite, considerado el brazo armado del CJNG, ha fortalecido la presencia y expansión territorial del cártel.

Se le relaciona con la muerte del influencer quien habría insultado a 'El Mencho' en un video.

Disputa sucesoria y posibles escenarios en el CJNG

La muerte de “El Mencho” el 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco, marcó un punto de quiebre al generar más de 250 bloqueos carreteros y disturbios coordinados en varios estados. Este panorama ha reavivado la pregunta sobre quién ocupará el liderazgo del CJNG en adelante.

Aunque otros líderes como “El 03” figuran entre los candidatos, Ruiz Velasco destaca por su experiencia operativa, control logístico y disposición al uso de la violencia. Sin embargo, el riesgo de fragmentación interna depende de la solidez de alianzas y lealtades dentro del grupo tras la salida del fundador.

Especialistas anticipan que la consolidación de Ruiz Velasco como líder podría aumentar los enfrentamientos y tensiones con organizaciones rivales y autoridades, manteniendo altos niveles de conflicto en regiones clave para el cártel.

En la actualidad, Ruiz Velasco permanece como uno de los principales objetivos de autoridades nacionales e internacionales. Su historial y estructura criminal reforzada lo posicionan en el centro de las estrategias de persecución y contención por ambos lados de la frontera.

