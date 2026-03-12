Arresto récord en México: detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Washington

Foto: Harfuch

Uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington, Samuel “N”, fue detenido en Culiacán, Sinaloa por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensamx1), la Secretaría de Marina (SEMAR_mx), la Fiscalía General de la República (FGRMexico), la Guardia Nacional (GNMEXICO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCMexico) y el Instituto Nacional de Migración (INAMI_mx), en el marco de acciones de cooperación internacional.

Por este individuo existía una recompensa de un millón de dólares (USD1.000.000) a quien aportara información que permitiera ubicarlo.

La aprehensión de Samuel “N” responde a los trabajos conjuntos de diversas autoridades mexicanas y estadounidenses enfocados en la localización de personas consideradas de alta peligrosidad.

Omar García Harfuch comunicó el resultado de este operativo, subrayando la relevancia de la captura para ambos países.

Información en desarrollo...