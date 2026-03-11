México

Reportera que persiguió a policías de Naucalpan ahora es amenazada durante enlance en VIVO |VIDEO

El incidente ocurrió durante una cobertura que realizaba Karina Colmenero en calles de Ciudad de México

La reportera de TV Azteca,
Un enlace en vivo en un noticiario mostró a nivel nacional los riesgos de ejercer el periodismo en México. Kariana Colmenares, reportera de Fuerza Informativa Azteca que a principios de 2026 se volvió viral por perseguir a un policía de Naucalpan acusado de extorsión por un extranjero, fue amedrentada por dos sujetos en calles de Ciudad de México.

El incidente ocurrió el martes durante una cobertura en Circuito Interior y Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante el enlace con ADN Noticias, la reportera indicó que un sujeto, quien vestía uniforme y se identificó como elemento de seguridad privada, la amedrentó a ella y a su camarógrafo.

Otra persona, aparentemente franelero, también intentó impedir que grabaran imágenes de un bache en el asfalto. Según la periodista, ambos sujetos exigieron apagar su equipo y retirarse del sitio, a pesar de que les explicó la importancia de documentar el daño para impedir posibles accidentes viales.

Mientras grababa, la persona que vestía uniforme tomó fotografías de la reportera y el camarógrafo, mientras el franelero exigía que no enfocaran su rostro.

Kariana Colmenares explicó que acudieron al sitio tras recibir denuncias ciudadanas de accidentes en la zona: “Ahí están viendo el enorme bache. Ha ido creciendo, llevaba más o menos cinco meses y los motociclistas salen volando”.

La reportera de ADN 40,
Reportera explica qué pasó tras el enlace

Colmenares compartió en redes sociales que tras el enlace en vivo, ambos sujetos se disculparon con ella. “Al final las personas se disculparon, pero no se vale que quieran intimidarte. Sí, los perdono, siempre y cuando reflexionen sus actos”, escribió.

Desde el estudio, los conductores Carlos Trillo y Juan Lecanda destacaron la labor de Colmenares, cuyos reportajes viales han sido tema de conversación digital recientemente.

En marzo de 2024, la reportera protagonizó un momento viral tras derrapar de su moto al intentar subir la avenida El Paso Florentino, mejor conocido como “La bajada de la Muerte”, una vialidad peligrosa de la colonia La Mexicana en la alcaldía Álvaro Obregón.

Colmenares recibió elogios incluso de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, por exhibir un presunto caso de extorsión en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El incidente ocurrió en el Periférico Norte, a la altura de Primero de Mayo, una de las vías más transitadas del Valle de México, cuando la reportera fue alertada por un automovilista que estaba siendo extorsionado por policías viales.

Al acudir, los agentes huyeron del sitio, lo que desató una persecución que quedó registrada en vivo.

